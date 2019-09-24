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РИА Новости
Календарь праздников - Религия и мировоззрение

25 сентября: память преподобного Афанасия Высоцкого

10:00 24.09.2019 (обновлено: 13:06 25.09.2019)
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Религиозные праздники 25 сентября

Преподобный Афанасий Высоцкий

Строго говоря, святых с таким именем два. Они даже умерли в один день – 12 сентября (25 сентября по новому стилю), только старший пережил младшего на 15 лет.
Когда в 1373 году преподобный Сергий Радонежский по просьбе Серпуховского князя Владимира Храброго благословил построить в Серпухове на высоком берегу Нары Зачатьевский монастырь, настоятелем туда он прислал своего ученика Афанасия (старшего). Известно о нем очень мало, да и то только из житий преподобных Сергия и Никона Радонежских. По монастырскому преданию, он был сыном священника из Великого Новгорода и носил в миру имя Андрей.
Младший Афанасий был родом из Ярославля и в Высоцкий Зачатьевский монастырь пришел вскоре после его основания. Там он принял монашеский постриг, там в 1395 году и скончался.
Когда старший Афанасий, сблизившись с митрополитом Киприаном, в 1382 году последовал за ним в изгнание и оказался в Константинополе, где, как сообщают летописи, в одном из монастырей полностью посвятил себя безмолвной молитве, настоятелем Высоцкой обители он оставил своего ученика Афанасий (младшего), не оставившего после себя богословских трудов и аскетических наставлений, но устроившего обитель по образу и подобию Троицкого монастыря преподобного Сергия.
Похоронили его, как он и завещал, против западных дверей соборного храма под лестницей. Потом лестницу разобрали и поставили там часовню. Потом мать Петра I царица Наталья поставила на месте часовни церковь, а в 1878 году, когда она совсем обветшала, ее разобрали и построили в честь 500-летия обители большой храм, который стоял бы и сейчас, если бы в 1967 году его не снесли как "не представляющий художественной ценности", а над могилой преподобного Афанасия снова не соорудили лестницу.
И только 24 сентября 1994 года было определено точное место его погребения и обретены мощи, которые теперь хранятся в Покровском храме обители.
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Календарь праздников - Религия и мировоззрениеСергий Радонежский
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