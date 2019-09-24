Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T23:59Z
https://ria.ru/20190924/1559087931.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Трамп выдвинул Европе ультиматум по оказанию помощи Украине

23:59 24.09.2019
226
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Дональд Трамп пообещал блокировать выделение помощи Украине, пока Европа и другие страны не присоединятся к поддержке Киева.
"Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?" — заявил американский лидер в штаб-квартире ООН.
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019
Вчера, 08:00РИА Новости
"Бесчестный поступок" завел Зеленского и Трампа в тупик перед их встречей
Позицию американского президента прокомментировал сенатор Алексей Пушков.Он отметил, что европейские страны за пять лет выделили больше денег Украине, чем США.
По его словам, Вашингтон выделил в общей сложности около пяти миллиардов долларов, а к 2017 году сумма достигала всего 1,3 миллиарда.
"Трамп просто не хочет тратить деньги на Украину", - написал он в Twitter.
Ранее о блокировке транша в 400 миллионов долларов написала газета Washington Post. По информации издания, Трамп принял такое решение до телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Перед этим Reuters писало, что сенатор Рон Джонсон пообещал, что обе партии в конгрессе восстановят помощь Украине, если Трамп ее заблокирует.
Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании Keep America Great в Манчестере
11 сентября, 08:00РИА Новости
Теперь виноваты украинцы. К чему Трамп склоняет Зеленского
020000
Обсудить 0
Дональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраина
Рекомендуем
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси
В конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампа
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
Путин и Мадуро обсудят двусторонние отношения и ситуацию в Венесуэле
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Грета Тунберг отреагировала на насмешку Дональда Трампа
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп прокомментировал невыдачу виз российской делегации в ООН
Лента
новостей
Астероид над Землей
Ученый оценил опасность приближающегося к Земле гигантского астероида
Президент Украины Владимир Зеленский
В Киеве назвали ошибку Зеленского в отношениях с Москвой
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выступает на заседании Верховной рады Украины
Савченко призвала Украину отказаться от финансовой помощи США
Президент США Дональд Трамп на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Конгрессмен Льюис призвал к официальному началу импичмента Трампа
Сенатор Владимир Джабаров
В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о "Северном потоке — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский устал, заявил актер "Квартала 95"
Украинского политолога выгнали из студии России 1 по его просьбе
Украинского политолога выгнали из студии "России 1" по его же просьбе
Первый пуск ракеты Уран по дрейфующей цели в Японском море
Минобороны опубликовало видео первого пуска ракеты "Уран" с корабля "Смерч"
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев резко отреагировал на "либеральный бред" о России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:37Украина разрешила США опубликовать содержание разговора Трампа с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
00:51Британский парламент вернется к работе после ее незаконной приостановки
00:46Суд в Москве огласит приговор обвиняемому в краже картины Куинджи
00:43Суд решит вопрос о продлении ареста братьев Магомедовых
00:42Зеленскому захотелось пригласить Трампа на Украину
00:39Джонсон заявил, что у него "очень позитивная политика" в отношении России
00:37Ростуризм подготовит рекомендации по продвижению турпродуктов
00:35Инициацией импичмента демократы испортили "важный день в ООН", заявил Трамп
Лента новостейМолния