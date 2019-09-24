Трамп выдвинул Европе ультиматум по оказанию помощи Украине

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Дональд Трамп пообещал блокировать выделение помощи Украине, пока Европа и другие страны не присоединятся к поддержке Киева.

"Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?" — заявил американский лидер в штаб-квартире ООН.

Позицию американского президента прокомментировал сенатор Алексей Пушков.Он отметил, что европейские страны за пять лет выделили больше денег Украине, чем США.

По его словам, Вашингтон выделил в общей сложности около пяти миллиардов долларов, а к 2017 году сумма достигала всего 1,3 миллиарда.

"Трамп просто не хочет тратить деньги на Украину", - написал он в Twitter

Ранее о блокировке транша в 400 миллионов долларов написала газета Washington Post . По информации издания, Трамп принял такое решение до телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.