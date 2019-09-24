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РИА Новости

Макрон на Генассамблее ООН вспомнил слова Солженицына

23:47 24.09.2019 (обновлено: 23:48 24.09.2019)
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© REUTERS / Yoan Valat/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© REUTERS / Yoan Valat/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 24 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке призвал мировое сообщество к смелости в построении мира, обратившись для этого к словам русского писателя Александра Солженицына.
"Готовясь выступить перед вами, я вспомнил слова, которые меня часто сопровождали. Это слова, которые Солженицын произнес в Гарварде в 1978 году о смелости. Нам часто не хватает смелости. И сегодня призыв, который я бы хотел адресовать, - это возвращение к смелости… Смелость уметь строить мир и смелость взять на себя ответственность", - сказал Макрон, выступление которого транслировалось на сайте ООН.
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"Для построения мира нужна смелость, потому что каждый раз это риск, который заключается в том, чтобы не только защищать свои интересы в первую очередь... Построение мира – это риск диалога, компромисса, воссоздания доверия", - отметил он.
Президент Франции подчеркнул, что "смелость – это не создание напряжения, не провокации, не ответные действия". "Это требовательное сближение позиций, происходящее в транспарентной манере", - добавил Макрон.
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Эммануэль МакронГенеральная Ассамблея ООНАлександр СолженицынНью-Йорк (город)ООНВ мире
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