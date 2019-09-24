Макрон на Генассамблее ООН вспомнил слова Солженицына

ПАРИЖ, 24 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке призвал мировое сообщество к смелости в построении мира, обратившись для этого к словам русского писателя Александра Солженицына.

"Готовясь выступить перед вами, я вспомнил слова, которые меня часто сопровождали. Это слова, которые Солженицын произнес в Гарварде в 1978 году о смелости. Нам часто не хватает смелости. И сегодня призыв, который я бы хотел адресовать, - это возвращение к смелости… Смелость уметь строить мир и смелость взять на себя ответственность", - сказал Макрон, выступление которого транслировалось на сайте ООН.

"Для построения мира нужна смелость, потому что каждый раз это риск, который заключается в том, чтобы не только защищать свои интересы в первую очередь... Построение мира – это риск диалога, компромисса, воссоздания доверия", - отметил он.