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РИА Новости

Грета Тунберг отреагировала на насмешку Дональда Трампа

23:40 24.09.2019 (обновлено: 23:53 24.09.2019)
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© REUTERS / Shannon StapletonШведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
© REUTERS / Shannon Stapleton
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Шестнадцатилетняя шведская эко-активистка Грета Тунберг отреагировала на заявление Дональда Трампа о своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее американский президент иронично прокомментировал эмоциональное выступление Тунберг на саммите ООН по климату. Глава государства назвал активистку "очень счастливой девочкой, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее".
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"Так приятно это видеть!" — написал президент США в Twitter.
После комментария Трампа шведская активистка изменила описание своего профиля в Twitter, процитировав слова американского лидера о ее выступлении.

Выступление Тумберг в ООН

Накануне Тумберг, выступая в ООН, обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства. По ее словам, современные политики пренебрегают проблемой климатических изменений и угрозами экологии в угоду достижения экономического роста.
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"Молодежь начинает понимать ваше предательство. Взоры всех грядущих поколений устремлены на вас. И если вы подведете нас, обещаю: мы не простим", — подчеркнула Грета.
Грета Тунберг в этом году была номинирована на Нобелевскую премию мира. Свой первый одиночный пикет она провела в августе прошлого года у шведского парламента. Она требовала от руководства страны выполнить Парижское соглашение о климате. После этого она отказалась ходить в школу по пятницам ради экоактивизма и запустила акцию "Пятницы ради будущего", к которой вскоре присоединились школьники из других стран. Впоследствии эти акции переросли в одноименное движение.
У Греты в детстве диагностировали синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм.
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Грета ТунбергДональд ТрампНью-Йорк (город)ООНСШАВ мире
Популярные комментарии
А кто-нибудь сможет объяснить этой девочке, что она и митинговать-то может только благодаря "достижениям экономического роста"? А иначе бы сейчас пыхтела бы в лесу, собирая урожай диких ягод и фруктов. И не было бы у нее ни мобильника, ни интернета, ни возможности вообще выбраться за пределы маленькой шведской общины.
24 сентября, 23:56
Fox Bold
1820101
Такой бред всё это...
24 сентября, 23:53
Дмитрий Панов
1600001
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