Грета Тунберг отреагировала на насмешку Дональда Трампа

Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Шестнадцатилетняя шведская эко-активистка Грета Тунберг отреагировала на заявление Дональда Трампа о своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее американский президент иронично прокомментировал эмоциональное выступление Тунберг на саммите ООН по климату. Глава государства назвал активистку "очень счастливой девочкой, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее".

"Так приятно это видеть!" — написал президент США в Twitter.

После комментария Трампа шведская активистка изменила описание своего профиля в Twitter , процитировав слова американского лидера о ее выступлении.

Выступление Тумберг в ООН

Накануне Тумберг, выступая в ООН, обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства. По ее словам, современные политики пренебрегают проблемой климатических изменений и угрозами экологии в угоду достижения экономического роста.

"Молодежь начинает понимать ваше предательство. Взоры всех грядущих поколений устремлены на вас. И если вы подведете нас, обещаю: мы не простим", — подчеркнула Грета.

Грета Тунберг в этом году была номинирована на Нобелевскую премию мира. Свой первый одиночный пикет она провела в августе прошлого года у шведского парламента. Она требовала от руководства страны выполнить Парижское соглашение о климате. После этого она отказалась ходить в школу по пятницам ради экоактивизма и запустила акцию "Пятницы ради будущего", к которой вскоре присоединились школьники из других стран. Впоследствии эти акции переросли в одноименное движение.