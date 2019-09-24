Главы делегаций Генассамблеи ООН провели ланч в штаб-квартире организации

ООН, 24 сен – РИА Новости. Ланч в честь глав делегаций ГА ООН прошел в штаб-квартире ООН, передает корреспондент РИА Новости.

Первым на ланче появился премьер-министр Индии Нарендра Моди. Через какое-то время в помещение вошел премьер-министр Пакистана Имран Хан в традиционной пакистанской одежде. Представители конфликтующих сторон не стали разговаривать. Если Хан сразу же занял свое место за столом, то Моди до самого начала ланча активно общался с гостями.

Он успел поговорить с партнерами по СНГ: премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Оба представителя бывших советских республик были посажены за столы с представителями американских властей. Пашинян сидел через человека от госсекретаря Майка Помпео, а Токаев – напротив вице-президента США Майка Пенса. Перед тем как сесть за стол, Пенс пожал руку Токаеву.

Генсек ООН Антониу Гутерреш расположился между президентом США Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В руках американского президента можно было заметить бокал с темной жидкостью (вероятно, колу, которую он обычно пьет), тогда как соседи по столу пили белое вино.

После Гутерреша Трамп произнес тост. "Для меня большая честь принимать вас в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке в Организации Объединенных Наций", - сказал Трамп, обращаясь к гостям.