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РИА Новости

Главы делегаций Генассамблеи ООН провели ланч в штаб-квартире организации

23:26 24.09.2019
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© REUTERS / Brendan Mcdermid74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Brendan Mcdermid
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
ООН, 24 сен – РИА Новости. Ланч в честь глав делегаций ГА ООН прошел в штаб-квартире ООН, передает корреспондент РИА Новости.
Первым на ланче появился премьер-министр Индии Нарендра Моди. Через какое-то время в помещение вошел премьер-министр Пакистана Имран Хан в традиционной пакистанской одежде. Представители конфликтующих сторон не стали разговаривать. Если Хан сразу же занял свое место за столом, то Моди до самого начала ланча активно общался с гостями.
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Генсек ООН Антониу Гутерреш расположился между президентом США Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В руках американского президента можно было заметить бокал с темной жидкостью (вероятно, колу, которую он обычно пьет), тогда как соседи по столу пили белое вино.
После Гутерреша Трамп произнес тост. "Для меня большая честь принимать вас в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке в Организации Объединенных Наций", - сказал Трамп, обращаясь к гостям.
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"Я хочу поздравить вас с невероятной работой, которую вы выполняете. Большое спасибо, господин генеральный секретарь", - добавил он, обратившись к Гутеррешу.
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