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РИА Новости

Госдеп прокомментировал невыдачу виз российской делегации в ООН

23:05 24.09.2019 (обновлено: 23:28 24.09.2019)
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© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. США серьезно относятся к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН, заявил РИА Новости представитель Госдепа, комментируя ситуацию с визами для российских парламентариев.
При этом в ведомстве не стали называть причины отказа или задержки в выдаче виз. Как подчеркнули в Госдепе, визовые запросы рассматриваются в индивидуальном порядке и информация об этом конфиденциальна.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что некоторые члены российской делегации не получили визы для участия на Генеральной ассамблее ООН по "техническим причинам".
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Вчера, 12:52РИА Новости
В СФ назвали отказ США в визах попыткой затруднить работу России на ГА ООН
Во внешнеполитическом ведомстве назвали решение США возмутительным примером неуважения. Захарова заявила, что объяснения Вашингтона выглядят несостоятельными.
Кроме того, американского зампосла вызвали в МИД и передали ноту протеста.
В Кремле также раскритиковали невыдачу американских виз российской делегации. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуация требует достаточно жесткой реакции со стороны России и ООН.
В свою очередь, постпредство при ООН отметило, что подобными шагами США планируют дальше обострять отношения с Россией. Дипломаты также призвали международное сообщество сделать практические выводы после решения Вашингтона отказать в визах для российской делегации.
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выясняет все обстоятельства ситуации. Как подчеркнул его заместитель Фархан Хак, согласно соглашению между ООН и США, Вашингтон должен позволять делегациям приезжать на мероприятия под эгидой организации.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Вчера, 15:53Радио Sputnik
"Не сойдет с рук". В России отреагировали на невыдачу США виз на ГА ООННевыдача американских виз российской делегации на Генассамблею ООН требует жесткой международной реакции и является поводом задуматься над будущим местом расположения этой площадки, считают парламентарии и политологи в России.
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Генассамблея ООНГосударственный департамент СШАООНРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Нужно четко и открыто выступить за перенос штаб-квартиры ООН в нейтральную страну.
24 сентября, 23:30
АОАлександр Орлов
2001000
Разогнать эту контору. Толку ноль от неё. Подкаблучники ПША.
25 сентября, 00:01
СНСергей Николаевич
1500103
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