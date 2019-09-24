Госдеп прокомментировал невыдачу виз российской делегации в ООН

ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. США серьезно относятся к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН, заявил РИА Новости представитель Госдепа, комментируя ситуацию с визами для российских парламентариев.

При этом в ведомстве не стали называть причины отказа или задержки в выдаче виз. Как подчеркнули в Госдепе, визовые запросы рассматриваются в индивидуальном порядке и информация об этом конфиденциальна.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что некоторые члены российской делегации не получили визы для участия на Генеральной ассамблее ООН по "техническим причинам".

Во внешнеполитическом ведомстве назвали решение США возмутительным примером неуважения. Захарова заявила, что объяснения Вашингтона выглядят несостоятельными.

Кроме того, американского зампосла вызвали в МИД и передали ноту протеста.

В Кремле также раскритиковали невыдачу американских виз российской делегации. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуация требует достаточно жесткой реакции со стороны России и ООН.

В свою очередь, постпредство при ООН отметило, что подобными шагами США планируют дальше обострять отношения с Россией. Дипломаты также призвали международное сообщество сделать практические выводы после решения Вашингтона отказать в визах для российской делегации.