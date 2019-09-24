Президент Чили призвал запретить односторонние экономические санкции

МЕХИКО, 24 сен - РИА Новости. Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что миру необходим многосторонний экономический порядок, запрещающий и наказывающий односторонние санкции.
"Нам необходимо восстановить многосторонний экономический порядок, который пользуется уважением и основан на правилах. Порядок, который будут признавать и уважать все. Порядок, продвигающий свободную торговлю, интеграцию и потоки инвестиций, который противостоит протекционизму и ликвидирует препятствия для торговли, гармонизирует законодательства и, кроме того, устанавливает универсальные правила, запрещающие и наказывающие односторонние санкции, которые покушаются на этот международный порядок", - сказал Пиньера на Генассамблее ООН.
По словам президента, налицо ослабление мировой экономики и неэффективность наднациональных институтов, снижение инвестиционной и торговой активности, на фоне которых проходит торговое противостояние США и Китая.
"Торговая и тарифная война, в которой уже долгое время участвуют две крупнейшие мировые державы. Ослабление свободной торговли, постоянный фокус на протекционизме. Растущая неэффективность и тупиковая ситуация в ВТО, которая не способна ни предотвратить, ни наказать протекционизм, наносящий вред экономике в целом", - подчеркнул Пиньера.