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РИА Новости

Президент Чили призвал запретить односторонние экономические санкции

23:01 24.09.2019 (обновлено: 23:15 24.09.2019)
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© РИА Новости / Александр СоловскийПрезидент Чили Себастьян Пиньера
Президент Чили Себастьян Пиньера
© РИА Новости / Александр Соловский
Президент Чили Себастьян Пиньера. Архивное фото
МЕХИКО, 24 сен - РИА Новости. Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что миру необходим многосторонний экономический порядок, запрещающий и наказывающий односторонние санкции.
"Нам необходимо восстановить многосторонний экономический порядок, который пользуется уважением и основан на правилах. Порядок, который будут признавать и уважать все. Порядок, продвигающий свободную торговлю, интеграцию и потоки инвестиций, который противостоит протекционизму и ликвидирует препятствия для торговли, гармонизирует законодательства и, кроме того, устанавливает универсальные правила, запрещающие и наказывающие односторонние санкции, которые покушаются на этот международный порядок", - сказал Пиньера на Генассамблее ООН.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 17:38РИА Новости
Трамп пообещал ужесточать санкции, пока Тегеран не изменит поведение
По словам президента, налицо ослабление мировой экономики и неэффективность наднациональных институтов, снижение инвестиционной и торговой активности, на фоне которых проходит торговое противостояние США и Китая.
"Торговая и тарифная война, в которой уже долгое время участвуют две крупнейшие мировые державы. Ослабление свободной торговли, постоянный фокус на протекционизме. Растущая неэффективность и тупиковая ситуация в ВТО, которая не способна ни предотвратить, ни наказать протекционизм, наносящий вред экономике в целом", - подчеркнул Пиньера.
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Генеральная Ассамблея ООНООНСебастьян ПиньераЧилиЭкономика
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