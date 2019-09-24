Президент Чили призвал запретить односторонние экономические санкции

"Нам необходимо восстановить многосторонний экономический порядок, который пользуется уважением и основан на правилах. Порядок, который будут признавать и уважать все. Порядок, продвигающий свободную торговлю, интеграцию и потоки инвестиций, который противостоит протекционизму и ликвидирует препятствия для торговли, гармонизирует законодательства и, кроме того, устанавливает универсальные правила, запрещающие и наказывающие односторонние санкции, которые покушаются на этот международный порядок", - сказал Пиньера на Генассамблее ООН.