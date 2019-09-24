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РИА Новости

Меркель изучит план Роухани по обеспечению безопасности в Персидском заливе

23:00 24.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 24 сен – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани рассказал канцлеру Германии Ангеле Меркель о плане Тегерана по обеспечению безопасности в районе Персидского залива, следует из сообщения, опубликованного на сайте иранского президент.
"(Европейские страны – ред.) с интересом изучат ее, поддерживают любую разумную меру по деэскалации напряженности в регионе", - сказала Меркель после обмена мнениями с Роухани относительно обеспечения безопасности в районе Персидского залива и иранской инициативы.
Президент Ирана Хасан Роухани на встрече глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018
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Встреча прошла на полях Генассамблеи ООН.
План по безопасности в регионе, названный Роухани как "Ормузская мирная инициатива" (по названию Ормузского пролива, соединяющего Персидский и Оманский заливы), президент Ирана намерен представить в ходе 74-ой сессии Генассамблеи ООН. По-другому план называют "Коалиция надежды".
Его детали пока неизвестны, однако глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, находясь в Нью-Йорке, сообщил, что речь действительно идет о создании коалиции по безопасности, в которую должны войти, по мнению Тегерана, Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Оман и Кувейт.
Обострение в районе Персидского залива началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Позже Британия согласилась также присоединиться к миссии США.
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Хасан РоуханиГенеральная Ассамблея ООНАнгела МеркельГерманияООНИранВ мире
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