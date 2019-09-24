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РИА Новости

МЧС ликвидирует почти 600 своих учреждений

22:58 24.09.2019 (обновлено: 23:30 24.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. МЧС с 2020 года ликвидирует почти 600 своих учреждений и переведет остальные на новую структуру, сообщили РИА Новости в министерстве.
Таким образом планируется сократить лишние звенья в управлении.
На первом этапе ведомство закрыло четыре региональных центра - Центральный, Сибирский, Северо-Западный и Южный, а также подчиненные им центры управления в кризисных ситуациях.
Летом МЧС протестировал новую структуру в Москве, Мордовии, Хабаровском и Ставропольском краях, Волгоградской, Калининградской, Липецкой, Иркутской и Курганской областях.
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В результате число сотрудников в этих главах увеличилось на 3,6 тысячи человек.
"Новая модель станет типовой для всех главных управлений МЧС, упорядочит их структуру по образу и подобию министерства", - отметили в пресс-службе министерства.
На втором этапе ведомство закроет 578 учреждений. Среди них часть пожарно-спасательных подразделений, центров управления в кризисных ситуациях и центров ГИМС.
Всем сотрудникам и работникам Федеральной противопожарной службы, государственным гражданским служащим и работникам предложат перейти на вакантные должности в территориальных главках либо выплатят компенсации.
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Популярные комментарии
Как обычно пожарных сократят, а конторских чиновников увеличат в количестве и зарплатах, чтоб ходили и штрафы выписывали всем кому попало. :(
24 сентября, 23:15
Володиммер Демортов
1300200
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