МЧС ликвидирует почти 600 своих учреждений

Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото

Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. МЧС с 2020 года ликвидирует почти 600 своих учреждений и переведет остальные на новую структуру, сообщили РИА Новости в министерстве.

Таким образом планируется сократить лишние звенья в управлении.

На первом этапе ведомство закрыло четыре региональных центра - Центральный, Сибирский, Северо-Западный и Южный, а также подчиненные им центры управления в кризисных ситуациях.

Летом МЧС протестировал новую структуру в Москве, Мордовии, Хабаровском и Ставропольском краях, Волгоградской, Калининградской, Липецкой, Иркутской и Курганской областях.

В результате число сотрудников в этих главах увеличилось на 3,6 тысячи человек.

"Новая модель станет типовой для всех главных управлений МЧС, упорядочит их структуру по образу и подобию министерства", - отметили в пресс-службе министерства.

На втором этапе ведомство закроет 578 учреждений. Среди них часть пожарно-спасательных подразделений, центров управления в кризисных ситуациях и центров ГИМС.