США намерены повысить уровень диалога с хуситами

НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский. США намерены повысить уровень диалога с йеменскими повстанцами-хуситами, заявил помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.

"Мы уже какое-то время общаемся с хуситами и будем продолжать делать это на все более высоком уровне. Мы заинтересованы в этом", - сказал он журналистам на брифинге в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН.

"Хуситы — важная часть проблемы в Йемене, но они должны быть частью ее решения", - добавил он.