Кадыров намерен полностью запретить в Чечне электронные сигареты

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет запретить ввоз и распространение электронных сигарет на территории республики из-за их вредного воздействия на организм.
"Скажу прямо, мы намерены ввести полный запрет на ввоз и распространение электронных сигарет. Уверен, что данную инициативу поддержит и парламент. Мы убеждены, что вейпы представляют угрозу здоровью населения", - написал глава Чечни у себя на странице "ВКонтакте".
Кадыров отметил, что многие страны уже ввели запрет на импорт, продажу и рекламу вейпов.
Кроме того, он обратил внимание на вредное влияние стероидов на организм, а также на неквалифицированных косметологов в салонах красоты.
Кадыров добавил, что поручил министру здравоохранения Чечни Эльхану Сулейманову совместно с советом экономической и общественной безопасности, администрацией главы и правительства республики проверить салоны на наличие лицензий и соответствие процедурных кабинетов санитарным нормам, а магазины спортивного питания - на предмет качества используемых препаратов. Также он поручил завершить регистрацию государственных аптек в единую систему для работы с дорогими препаратами для лечения редких заболеваний.
Кроме того, глава республики отметил, что на сегодняшний день зарегистрировано 793 фактов управления нетрезвыми водителями транспортом. По его мнению, "к таким людям надо применять жесткие меры, вплоть до лишения водительских прав на длительное время".