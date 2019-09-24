Кадыров намерен полностью запретить в Чечне электронные сигареты

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет запретить ввоз и распространение электронных сигарет на территории республики из-за их вредного воздействия на организм.

"Скажу прямо, мы намерены ввести полный запрет на ввоз и распространение электронных сигарет. Уверен, что данную инициативу поддержит и парламент. Мы убеждены, что вейпы представляют угрозу здоровью населения", - написал глава Чечни у себя на странице "ВКонтакте"

Кадыров отметил, что многие страны уже ввели запрет на импорт, продажу и рекламу вейпов.

Кроме того, он обратил внимание на вредное влияние стероидов на организм, а также на неквалифицированных косметологов в салонах красоты.

Кадыров добавил, что поручил министру здравоохранения Чечни Эльхану Сулейманову совместно с советом экономической и общественной безопасности, администрацией главы и правительства республики проверить салоны на наличие лицензий и соответствие процедурных кабинетов санитарным нормам, а магазины спортивного питания - на предмет качества используемых препаратов. Также он поручил завершить регистрацию государственных аптек в единую систему для работы с дорогими препаратами для лечения редких заболеваний.