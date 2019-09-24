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РИА Новости

Производитель прокомментировал данные о проблемах с SSJ100 в Новом Уренгое

22:25 24.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет "Сухой Суперджет" SSJ100
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Самолет "Сухой Суперджет" SSJ100 . Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Перегрузки самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в аэропорту Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) не превышают допустимых, но требуют более пристального внимания к качеству покрытия, заявили РИА Новости в пресс-службе производителя этих самолетов, компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС).
Аэропорт Нового Уренгоя и авиакомпания "Ямал" зафиксировали семь случаев повышения перегрузок на шасси самолетов SSJ100 при взлетах и посадках, говорится в их совместном заявлении, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Они заявляют, что перегрузки не превышали критический уровень, установленный производителем, однако был проведен тщательный осмотр ВПП с участием независимых специалистов и представителей надзорных органов, результаты которого показали соответствие искусственного покрытия регламентам и отсутствие существенных дефектов.
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"Все упомянутые перегрузки не превышают заявленные ограничения, но, безусловно, требуют более пристального внимания к качеству покрытия", - прокомментировали в ГСС, отметив, что имеющаяся проблема может быть связана "с наездом на неровность ВПП".
Разработка рекомендаций и планы по устранению проблемы "находятся в компетенции (аэропорта - ред.) Нового Уренгоя", но компания-производитель самолетов "готова оказать любое содействие", добавил собеседник агентства.
"Ямал" и аэропорта Нового Уренгоя создали совместную рабочую группу, в которую хотели бы включить и ГСС.
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