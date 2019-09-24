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РИА Новости

Польский суд отказался выдать России экс-вице-президента "Пробизнесбанка"

22:21 24.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие у входа в помещение Пробизнесбанка
Прохожие у входа в помещение Пробизнесбанка
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у входа в помещение Пробизнесбанка. Архивное фото
ВАРШАВА, 24 сен – РИА Новости. Польский суд отказался выдать России бывшего вице-президента "Пробизнесбанка" Ярослава Алексеева, сообщает агентство РАР.
Алексеев был заочно осужден в РФ в 2017 году за хищение в особо крупном размере. Россия добивается его экстрадиции.
"Бывший российский банкир Ярослав Алексеев, который в своей стране является подозреваемым в хищении, не может быть выдан России. Это юридически недопустимо. Так решил во вторник Бельский областной суд", - говорится в сообщении.
Решение суда пока не вступило в законную силу. Сторонам предоставляется возможность обжалования решения в апелляционном суде города Катовице. Окончательное решение примет министр юстиции.
При этом представитель прокуратуры Малгожата Сухиньская заявила, что жалоба, скорее всего, будет подана. На это дается семь дней.
Суд в обосновании своего решения заявил, выдача Алексеева России "юридически недопустима в свете норм польского и международного права". По мнению суда, Алексеев в РФ может столкнуться с проблемами, так как он является членом организации "Свидетели Иеговы"*.
*Запрещённая в России экстремистская организация
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Свидетели ИеговыПробизнесбанкПольшаРоссияВ мире
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