Польский суд отказался выдать России экс-вице-президента "Пробизнесбанка"

ВАРШАВА, 24 сен – РИА Новости. Польский суд отказался выдать России бывшего вице-президента "Пробизнесбанка" Ярослава Алексеева, сообщает агентство Польский суд отказался выдать России бывшего вице-президента "Пробизнесбанка" Ярослава Алексеева, сообщает агентство РАР

Алексеев был заочно осужден в РФ в 2017 году за хищение в особо крупном размере. Россия добивается его экстрадиции.

"Бывший российский банкир Ярослав Алексеев, который в своей стране является подозреваемым в хищении, не может быть выдан России. Это юридически недопустимо. Так решил во вторник Бельский областной суд", - говорится в сообщении.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Сторонам предоставляется возможность обжалования решения в апелляционном суде города Катовице. Окончательное решение примет министр юстиции.

При этом представитель прокуратуры Малгожата Сухиньская заявила, что жалоба, скорее всего, будет подана. На это дается семь дней.

Суд в обосновании своего решения заявил, выдача Алексеева России "юридически недопустима в свете норм польского и международного права". По мнению суда, Алексеев в РФ может столкнуться с проблемами, так как он является членом организации "Свидетели Иеговы"*.