Саудовская Аравия уверена в причастности Ирана к атакам на НПЗ

ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Саудовская Аравия еще не установила точное место запуска ракет, которые атаковали страну, но уверена, что это был Иран, заявил госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

"Мы верим, что Иран несет ответственность за атаку, потому что вооружение иранское. Мы знаем, что оно прилетело не с юга, мы знаем это исходя из дальности вооружения. Мы полагаем, что оно прилетело с севера, определенно с севера. То, чем мы сейчас занимаемся, это установлением точного места запуска", - сказал Джубейр, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

Он напомнил, что в королевстве сейчас работают эксперты ООН и ряда других стран, и как только их работа будет закончена, Саудовская Аравия выступит с заявлением, в котором "возложит вину" за атаку.

Отвечая на вопрос, почему королевство сразу не ответило Ирану на атаку, госминистр подчеркнул, что все ответные шаги будут предприниматься только после окончания расследования.