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РИА Новости

Саудовская Аравия уверена в причастности Ирана к атакам на НПЗ

22:09 24.09.2019
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© REUTERS / SOCIAL MEDIAПожар на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco после налета беспилотника
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco после налета беспилотника
© REUTERS / SOCIAL MEDIA
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco после налета беспилотника. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Саудовская Аравия еще не установила точное место запуска ракет, которые атаковали страну, но уверена, что это был Иран, заявил госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
"Мы верим, что Иран несет ответственность за атаку, потому что вооружение иранское. Мы знаем, что оно прилетело не с юга, мы знаем это исходя из дальности вооружения. Мы полагаем, что оно прилетело с севера, определенно с севера. То, чем мы сейчас занимаемся, это установлением точного места запуска", - сказал Джубейр, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.
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Он напомнил, что в королевстве сейчас работают эксперты ООН и ряда других стран, и как только их работа будет закончена, Саудовская Аравия выступит с заявлением, в котором "возложит вину" за атаку.
Отвечая на вопрос, почему королевство сразу не ответило Ирану на атаку, госминистр подчеркнул, что все ответные шаги будут предприниматься только после окончания расследования.
"Мы хотим быть уверены, что точно знаем, что случилось, откуда эта (атака) пришла, хотим получить международную поддержку, и мы хотим изучить все варианты: дипломатические, экономические и военные, а потом принимать решение эффективным образом", - сказал аль-Джубейр.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииАдель аль-ДжубейрСаудовская АравияНью-Йорк (город)ООНИранВ мире
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