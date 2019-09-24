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РИА Новости

США рассекретят информацию по расследованию атак на саудовские НПЗ

22:06 24.09.2019
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© AP Photo / Al-ArabiyaПожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
© AP Photo / Al-Arabiya
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен – РИА Новости, Алексей Богдановский. США намерены рассекретить информацию по расследованию атак на Саудовскую Аравию, заявил помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.
"Мы работаем над расшифровкой секретной информации", - сказал Шенкер, отвечая на вопрос РИА Новости о том, планируют ли США опубликовать доказательства того, что за нападениями стоял Иран.
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Он не стал говорить, когда это может быть сделано.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что 14 сентября бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Эти удары заставили королевство сократить нефтедобычу вдвое. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес, но в пятницу США объявили о введении новых санкций против Центрального банка и фонда нацразвития этой страны.
США, выйдя из международных договоренностей с Ираном по атому, выдвинули Тегерану список из 12 условий. Тегеран, как и международные эксперты, считают эти условия невыполнимыми. В частности, помимо максимальных гарантий по ядерной программе, США требуют от Ирана обязательств по программе создания баллистических ракет, по терроризму и по сокращению влияния Ирана в целом ряде стран региона. США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном 2015 года и вновь ввели санкции, предварительно отмененные в связи с достижением этого соглашения.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииСаудовская АравияСШАВ мире
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