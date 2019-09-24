Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T23:37Z
https://ria.ru/20190924/1559086454.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155908/63/1559086307_42:0:1182:641_1036x0_80_0_0_cdb26a3a8c035382c31171e095b5bf49.png
РИА Новости

Американский министр заснул во время речи Трампа в ООН

22:05 24.09.2019 (обновлено: 23:37 24.09.2019)
1988
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министр торговли США Уилбур Росс заснул во время выступления президента Дональда Трампа на Генассамблее ООН.
На опубликованных журналистами кадрах видно, как политик сидит с закрытыми глазами, а затем опускает голову. Как уточняет CNBC, Росс провел в таком положении около 15 минут.
Министр не первый раз засыпает на публичных мероприятиях, сообщил телеканал. В частности, в 2017 году Росса также заметили в подобном положении во время выступления Трампа в Саудовской Аравии.
Климкин уснул на выступлении Порошенко в ООН
27 сентября 2018, 01:56РИА Новости
Климкин заснул во время выступления Порошенко на Генассамблее ООН
17641134
Обсудить 2
Уилбур РоссДональд ТрампООНСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп прокомментировал невыдачу виз российской делегации в ООН
РИА
Новости
Украинского политолога выгнали из студии России 1 по его просьбе
Украинского политолога выгнали из студии "России 1" по его же просьбе
Офис ОАО Газпром
Новак раскрыл суть предложения России по мировой "Газпрома" и "Нафтогаза"
Генеральной Ассамблея ООН. 23 сентября 2019
Постпредство при ООН раскритиковало США за невыдачу виз делегации России
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Трамп выдвинул Европе ультиматум по оказанию помощи Украине
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Грета Тунберг отреагировала на насмешку Дональда Трампа
Бывший президент Украины Виктор Янукович
Европейский суд разъяснил причины снятия санкций ЕС с Януковича
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Житель Белгородской области убил двух мужчин, ухаживавших за его животными
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон на Генассамблее ООН вспомнил слова Солженицына
Участники несанкционированной акции в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую Думу. 31 августа 2019
Медведев в курсе письма по поводу участников незаконных акций в Москве
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
В МГЕР предложили перенести штаб-квартиру ООН в Россию
Вывеска Ikea у одного из магазинов сети
IKEA извинилась за "нацистский" слоган
Первый пуск ракеты Уран по дрейфующей цели в Японском море
Минобороны опубликовало видео первого пуска ракеты "Уран" с корабля "Смерч"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Украина разрешила США опубликовать содержание разговора Трампа с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
00:51Британский парламент вернется к работе после ее незаконной приостановки
00:46Суд в Москве огласит приговор обвиняемому в краже картины Куинджи
00:43Суд решит вопрос о продлении ареста братьев Магомедовых
00:42Зеленскому захотелось пригласить Трампа на Украину
00:39Джонсон заявил, что у него "очень позитивная политика" в отношении России
00:37Ростуризм подготовит рекомендации по продвижению турпродуктов
Лента новостейМолния