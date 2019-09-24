Житель Белгородской области убил двух мужчин, ухаживавших за его животными

ВОРОНЕЖ, 24 сен - РИА Новости. Житель Белгородской области забил битой и трубой двух мужчин, которые ухаживали за его домашними животными, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 42-летний житель Губкинского района договорился с двумя мужчинами, 61 года и 52 лет, об уходе за его домашними животными. Однако, как информирует следствие, те перестали выполнять взятые на себя обязательства.

"Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружился металлической трубой и деревянной битой и прибыл 23 сентября 2019 года к мужчинам. Предъявив им претензии, губкинец стал поочередно избивать потерпевших, которые впоследствии от полученных повреждений скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.