Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T23:16Z
https://ria.ru/20190924/1559086309.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155908/27/1559082701_0:259:3179:2047_1036x0_80_0_0_c93a3b589940c21716b63623d760849c.jpg
РИА Новости

В МГЕР предложили перенести штаб-квартиру ООН в Россию

22:00 24.09.2019 (обновлено: 23:16 24.09.2019)
2034
© REUTERS / Brendan Mcdermid74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Brendan Mcdermid
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава центрального штаба "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) Сергей Перепелов, комментируя отказ в выдаче американских виз 10 делегатам из РФ на Генассамблею ООН, предложил перенести штаб-квартиру ООН в Россию, так как она более гостеприимна и будет рада всем.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые члены делегации РФ не получили визы. Ссылки на то, что ситуация с невыдачей виз носит технический характер, она назвала "несостоятельными". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Вчера, 15:53Радио Sputnik
"Не сойдет с рук". В России отреагировали на невыдачу США виз на ГА ООННевыдача американских виз российской делегации на Генассамблею ООН требует жесткой международной реакции и является поводом задуматься над будущим местом расположения этой площадки, считают парламентарии и политологи в России.
"Считаю ситуацию с тем, что не были выданы визы десятерым российским делегатам, антироссийской провокацией со стороны США. Все они должны были участвовать в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Хочу подчеркнуть, что данными действиями США предают принципы ООН. ООН — не "домашняя" организация. США, видимо, считают, что если штаб-квартира располагается на их территории, то они могут решать, кого пускать на заседания Генеральной Ассамблеи ООН, а кого – нет. В таком случае мы предлагаем перенести штаб-квартиру в Россию. Мы гостеприимное государство и будем рады видеть всех", - сказал Перепелов, слова которого приводит пресс-служба партии.
Помимо этого, как указано в пресс-релизе партии, активисты МГЕР вышли с одиночными пикетами к зданию посольства США в Москве: по словам активистов, к данному шагу их подтолкнула антироссийская провокация со стороны США.
По данным сообщения, в руках у молодых людей были плакаты с лозунгами: "Штаб-квартира ООН в России — мы открыты для всех", "ООН — не "домашняя" организация", "США предают принципы ООН".
Генеральной Ассамблея ООН. 23 сентября 2019
Вчера, 18:30РИА Новости
Постпредство при ООН раскритиковало США за невыдачу виз делегации России
С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Ожидается, что на полях Генассамблеи глава МИД РФ Сергей Лавров проведет несколько десятков встреч с главами государств, правительств, министрами иностранных дел, а также примет участие в заседаниях СБ ООН и переговорах глав МИД в многосторонних и региональных форматах.
2563105
Обсудить 5
ООНРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Автомобили полиции
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
РИА
Новости
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев резко отреагировал на "либеральный бред" о России
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Чайные листья на плантации
Ученые обнаружили неожиданное свойство зеленого чая
Лента
новостей
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп прокомментировал невыдачу виз российской делегации в ООН
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин
Бывший мэр Новокуйбышевска умер после попытки покончить с собой
Бывший президент Украины Виктор Янукович
Европейский суд разъяснил причины снятия санкций ЕС с Януковича
Украинского политолога выгнали из студии России 1 по его просьбе
Украинского политолога выгнали из студии "России 1" по его же просьбе
Офис ОАО Газпром
Новак раскрыл суть предложения России по мировой "Газпрома" и "Нафтогаза"
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
В Башкирии мужчина дважды изнасиловал 17-летнюю племянницу, сообщили СМИ
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Золотая осень
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Украина разрешила США опубликовать содержание разговора Трампа с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
00:51Британский парламент вернется к работе после ее незаконной приостановки
00:46Суд в Москве огласит приговор обвиняемому в краже картины Куинджи
00:43Суд решит вопрос о продлении ареста братьев Магомедовых
00:42Зеленскому захотелось пригласить Трампа на Украину
00:39Джонсон заявил, что у него "очень позитивная политика" в отношении России
00:37Ростуризм подготовит рекомендации по продвижению турпродуктов
Лента новостейМолния