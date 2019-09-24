В МГЕР предложили перенести штаб-квартиру ООН в Россию

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава центрального штаба "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) Сергей Перепелов, комментируя отказ в выдаче американских виз 10 делегатам из РФ на Генассамблею ООН, предложил перенести штаб-квартиру ООН в Россию, так как она более гостеприимна и будет рада всем.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые члены делегации РФ не получили визы. Ссылки на то, что ситуация с невыдачей виз носит технический характер, она назвала "несостоятельными". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Вчера, 15:53Радио Sputnik"Не сойдет с рук". В России отреагировали на невыдачу США виз на ГА ООННевыдача американских виз российской делегации на Генассамблею ООН требует жесткой международной реакции и является поводом задуматься над будущим местом расположения этой площадки, считают парламентарии и политологи в России.
"Считаю ситуацию с тем, что не были выданы визы десятерым российским делегатам, антироссийской провокацией со стороны США. Все они должны были участвовать в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Хочу подчеркнуть, что данными действиями США предают принципы ООН. ООН — не "домашняя" организация. США, видимо, считают, что если штаб-квартира располагается на их территории, то они могут решать, кого пускать на заседания Генеральной Ассамблеи ООН, а кого – нет. В таком случае мы предлагаем перенести штаб-квартиру в Россию. Мы гостеприимное государство и будем рады видеть всех", - сказал Перепелов, слова которого приводит пресс-служба партии.
Помимо этого, как указано в пресс-релизе партии, активисты МГЕР вышли с одиночными пикетами к зданию посольства США в Москве: по словам активистов, к данному шагу их подтолкнула антироссийская провокация со стороны США.
По данным сообщения, в руках у молодых людей были плакаты с лозунгами: "Штаб-квартира ООН в России — мы открыты для всех", "ООН — не "домашняя" организация", "США предают принципы ООН".
С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Ожидается, что на полях Генассамблеи глава МИД РФ Сергей Лавров проведет несколько десятков встреч с главами государств, правительств, министрами иностранных дел, а также примет участие в заседаниях СБ ООН и переговорах глав МИД в многосторонних и региональных форматах.