В МГЕР предложили перенести штаб-квартиру ООН в Россию

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава центрального штаба "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) Сергей Перепелов, комментируя отказ в выдаче американских виз 10 делегатам из РФ на Генассамблею ООН, предложил перенести штаб-квартиру ООН в Россию, так как она более гостеприимна и будет рада всем.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые члены делегации РФ не получили визы. Ссылки на то, что ситуация с невыдачей виз носит технический характер, она назвала "несостоятельными". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Считаю ситуацию с тем, что не были выданы визы десятерым российским делегатам, антироссийской провокацией со стороны США. Все они должны были участвовать в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Хочу подчеркнуть, что данными действиями США предают принципы ООН. ООН — не "домашняя" организация. США, видимо, считают, что если штаб-квартира располагается на их территории, то они могут решать, кого пускать на заседания Генеральной Ассамблеи ООН, а кого – нет. В таком случае мы предлагаем перенести штаб-квартиру в Россию. Мы гостеприимное государство и будем рады видеть всех", - сказал Перепелов, слова которого приводит пресс-служба партии.

Помимо этого, как указано в пресс-релизе партии, активисты МГЕР вышли с одиночными пикетами к зданию посольства США в Москве: по словам активистов, к данному шагу их подтолкнула антироссийская провокация со стороны США.

По данным сообщения, в руках у молодых людей были плакаты с лозунгами: "Штаб-квартира ООН в России — мы открыты для всех", "ООН — не "домашняя" организация", "США предают принципы ООН".