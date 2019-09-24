Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T21:55Z
https://ria.ru/20190924/1559086140.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155529/76/1555297694_0:181:608:523_1036x0_80_0_0_0a1424f018fbd57e7200f748f7ae2af4.jpg
РИА Новости
Культура

"Культурный норматив" опубликовали без ведома руководства Минкультуры

21:55 24.09.2019
420
© Фото : пресс-служба проекта "Русские сезоны"Алла Манилова
Алла Манилова
© Фото : пресс-служба проекта "Русские сезоны"
Алла Манилова . Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Сотрудники Минкультуры опубликовали перечень рекомендуемых произведений в рамках проекта "Культурный норматив школьника", не уведомив руководство, общественность неверно трактовала этот список, сказала журналистам замминистра культуры РФ Алла Манилова.
Ранее в Минкультуры рассказали РИА Новости, что идея проекта "Культурный норматив школьника" заключается в комплексе мероприятий по организации посещения выставок, спектаклей, кинофильмов. По словам замминистра культуры РФ Ольги Яриловой, проект стартует в 11 пилотных регионах.
Музыкант и композитор Юрий Лоза
14 сентября, 19:11Сказано в эфире
"Поучите на великих!" Лоза раскритиковал культурный норматив школьникаМузыкальные хиты "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells liketeen spirit" группы Nirvana, а также фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга вошли в "Культурный норматив школьника". Музыкант Юрий Лоза в эфире радио Sputnik высказал недовольство качеством материала для изучения в школах.
Рекомендуемый перечень произведений искусства по разным направлениям опубликовали на сайте ведомства. Как уточнила Ярилова, список был составлен экспертами, в состав которых вошли представители всех творческих союзов. Министерство культуры и министерство просвещения не имеют прямого отношения к данному списку. Позднее его удалили с сайта Минкультуры.
"Я испытываю огорчение от того, что так интерпретирована идея, что наши сотрудники приняли решение (опубликовать список) сами, не проинформировав руководство, не сказав ни министру, который терпеть не может списки, ни мне... С другой стороны, смех вызывают эти интерпретации (списка со стороны общественности). Есть забавные высказывания, которые не имеют отношения к деятельности Минкультуры", — сказала Манилова.
Фредди Меркьюри, солист рок-группы Queen во время концерта в Германии
13 сентября, 19:37Радио Sputnik
Песни Beatles, Nirvana и Queen вошли в культурный норматив школьника
220133
Обсудить 1
КультураАлла МаниловаМинистерство культуры РФРоссияОбразование - Общество
Рекомендуем
Автомобили полиции
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
РИА
Новости
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев резко отреагировал на "либеральный бред" о России
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Лента
новостей
Чайные листья на плантации
Ученые обнаружили неожиданное свойство зеленого чая
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин
Бывший мэр Новокуйбышевска умер после попытки покончить с собой
Золотая осень
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Тяжелое пробуждение
Ученые объяснили, как мозг "стирает сны"
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
В Башкирии мужчина дважды изнасиловал 17-летнюю племянницу, сообщили СМИ
Продажа орехов
Назван продукт для борьбы с ожирением
Алкогольный отдел супермаркета
Назван самый популярный алкогольный напиток в России
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский устал, заявил актер "Квартала 95"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Украина разрешила США опубликовать содержание разговора Трампа с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
00:51Британский парламент вернется к работе после ее незаконной приостановки
00:46Суд в Москве огласит приговор обвиняемому в краже картины Куинджи
00:43Суд решит вопрос о продлении ареста братьев Магомедовых
00:42Зеленскому захотелось пригласить Трампа на Украину
00:39Джонсон заявил, что у него "очень позитивная политика" в отношении России
00:37Ростуризм подготовит рекомендации по продвижению турпродуктов
Лента новостейМолния