"Культурный норматив" опубликовали без ведома руководства Минкультуры

"Поучите на великих!" Лоза раскритиковал культурный норматив школьника Музыкальные хиты "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells liketeen spirit" группы Nirvana, а также фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга вошли в "Культурный норматив школьника". Музыкант Юрий Лоза в эфире радио Sputnik высказал недовольство качеством материала для изучения в школах.

Рекомендуемый перечень произведений искусства по разным направлениям опубликовали на сайте ведомства. Как уточнила Ярилова, список был составлен экспертами, в состав которых вошли представители всех творческих союзов. Министерство культуры и министерство просвещения не имеют прямого отношения к данному списку. Позднее его удалили с сайта Минкультуры.

"Я испытываю огорчение от того, что так интерпретирована идея, что наши сотрудники приняли решение (опубликовать список) сами, не проинформировав руководство, не сказав ни министру, который терпеть не может списки, ни мне... С другой стороны, смех вызывают эти интерпретации (списка со стороны общественности). Есть забавные высказывания, которые не имеют отношения к деятельности Минкультуры", — сказала Манилова.