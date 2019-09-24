Кузнецова поддержала идею запрета продажи алкоголя в кафе в жилых домах

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Введение запрета на продажу алкоголя в небольших кафе и ресторанах в многоквартирных домах решит часть проблем, поступающих к уполномоченному в РФ по правам ребёнка, с жалобами на шум, запах табака, считает детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Газета " Коммерсант " во вторник сообщила, что правительство РФ подготовило отзыв на депутатский законопроект о запрете торговли алкоголем в ресторанах, барах и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не превышает 20 квадратных метров. По данным издания, правительство концептуально поддержало проект при условии его доработки ко второму чтению.

"Это хорошая инициатива, и мы ее поддерживаем. В аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка поступают обращения от родителей, которые жалуются на соседство с небольшими барами и кафе, так как это всегда сопряжено с запахом табака, шумом и людьми в нетрезвом состоянии. Поэтому принятие закона о запрете так называемых "наливаек" для многих родителей станет настоящим решением проблемы", - сказала Кузнецова.