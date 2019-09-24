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РИА Новости

Кузнецова поддержала идею запрета продажи алкоголя в кафе в жилых домах

21:52 24.09.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Алексей Куденко
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Введение запрета на продажу алкоголя в небольших кафе и ресторанах в многоквартирных домах решит часть проблем, поступающих к уполномоченному в РФ по правам ребёнка, с жалобами на шум, запах табака, считает детский омбудсмен Анна Кузнецова.
Газета "Коммерсант" во вторник сообщила, что правительство РФ подготовило отзыв на депутатский законопроект о запрете торговли алкоголем в ресторанах, барах и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не превышает 20 квадратных метров. По данным издания, правительство концептуально поддержало проект при условии его доработки ко второму чтению.
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"Это хорошая инициатива, и мы ее поддерживаем. В аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка поступают обращения от родителей, которые жалуются на соседство с небольшими барами и кафе, так как это всегда сопряжено с запахом табака, шумом и людьми в нетрезвом состоянии. Поэтому принятие закона о запрете так называемых "наливаек" для многих родителей станет настоящим решением проблемы", - сказала Кузнецова.
При этом омбудсмен добавила, что такое ограничение положительно скажется на инфраструктуре для детей, потому что вместо питейных заведений может быть организовано как можно больше игровых и спортивных площадок. Кроме того, дети не будут расти на примере посетителей кафе и баров, добавила она.
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Анна КузнецоваРоссияОбщество
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