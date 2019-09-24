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РИА Новости

Иорданский король вспомнил в ООН выступление своего отца 40 лет назад

21:46 24.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКороль Иордании Абдалла Втотой
Король Иордании Абдалла Втотой
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Король Иордании Абдалла Втотой. Архивное фото
ООН, 24 сен – РИА Новости. Король Иордании Абдалла II, выступая на Генассамблее ООН во вторник, напомнил о речи своего отца в 1979 году, когда тот осудил оккупацию Израилем палестинских территорий, и посетовал на продолжающуюся по сей день оккупационную деятельность.
Абдалла II отметил, что больше всего глобального ущерба нанес миру палестино-израильский конфликт.
"Сорок лет назад мой отец король Хусейн, который любил мир, стоял здесь и осуждал оккупацию и попытки, как он сказал, стереть из памяти мира века истории и традиций, духовных, моральных и культурных идеалов", - заявил король.
Абдалла II назвал "глобальной моральной трагедией", что оккупация продолжается. Он призвал прилагать силы для достижения решения конфликта по принципу двух государств в соответствии с резолюциями ООН.
"Принцип двух государств является единственным верным решением, потому что какова альтернатива? Одно государство с сегрегацией, с неравными правами, зависимое от применения силы, предавшее глубочайшие ценности хорошего народа с обеих сторон. Это формула длящегося конфликта, а не пути к стабильности, безопасности и миру", - заявил король.
В своей речи король также призвал принять меры по борьбе с изменениями климата и коснулся кризиса беженцев, отметив, что сейчас в мире больше беженцев, чем когда-либо в истории.
Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади. Архивное фото
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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху 10 сентября объявил, что израильское правительство распространит суверенитет Израиля на Иорданскую долину. Первые шаги Нетаньяху обещал предпринять сразу после формирования нового кабинета министров после выборов в кнессет 22-го созыва, которые прошли 17 сентября.
Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Сейчас на Западном берегу существует порядка 120 крупных и мелких поселений, в которых живут сотни тысяч израильтян. Поселения не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными, в Израиле все чаще звучат мнения о том, что государство должно распространить свой суверенитет на эти земли.
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