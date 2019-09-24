Иорданский король вспомнил в ООН выступление своего отца 40 лет назад

ООН, 24 сен – РИА Новости. Король Иордании Абдалла II, выступая на Генассамблее ООН во вторник, напомнил о речи своего отца в 1979 году, когда тот осудил оккупацию Израилем палестинских территорий, и посетовал на продолжающуюся по сей день оккупационную деятельность.

Абдалла II отметил, что больше всего глобального ущерба нанес миру палестино-израильский конфликт.

"Сорок лет назад мой отец король Хусейн, который любил мир, стоял здесь и осуждал оккупацию и попытки, как он сказал, стереть из памяти мира века истории и традиций, духовных, моральных и культурных идеалов", - заявил король.

Абдалла II назвал "глобальной моральной трагедией", что оккупация продолжается. Он призвал прилагать силы для достижения решения конфликта по принципу двух государств в соответствии с резолюциями ООН.

"Принцип двух государств является единственным верным решением, потому что какова альтернатива? Одно государство с сегрегацией, с неравными правами, зависимое от применения силы, предавшее глубочайшие ценности хорошего народа с обеих сторон. Это формула длящегося конфликта, а не пути к стабильности, безопасности и миру", - заявил король.

В своей речи король также призвал принять меры по борьбе с изменениями климата и коснулся кризиса беженцев, отметив, что сейчас в мире больше беженцев, чем когда-либо в истории.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху 10 сентября объявил, что израильское правительство распространит суверенитет Израиля на Иорданскую долину. Первые шаги Нетаньяху обещал предпринять сразу после формирования нового кабинета министров после выборов в кнессет 22-го созыва, которые прошли 17 сентября.