Дочь Заворотнюк попросила журналистов оставить в покое близких артистки

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призвала общественность не спекулировать вымышленными сенсациями на фоне случившегося с актрисой.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Заворотнюк в тяжелом состоянии. Ее представитель Стас Христов в разговоре с РИА Новости сообщил, что сама артистка называет эти сведения "бредом".

"Прошу журналистов относиться к фактам ответственно и не спекулировать вымышленными сенсациями. Невыносимо, когда ради шума, ради хайпа используют любую ложь и раздувают грязную сенсацию", - написала она в социальной сети Instagram

Девушка обратилась к журналистам с просьбой оставить в покое близких заслуженной артистки РФ.