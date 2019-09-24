Украинского политолога выгнали из студии "России 1" по его же просьбе

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Ведущий программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Куликов выгнал из студии украинского политолога Вячеслава Ковтуна по его же просьбе.
Участники передачи обсуждали задержание на границе с Польшей бывшей жены главы Нацполиции Украины Сергея Князева, которая, по сообщениям СМИ, вместе с двумя украинцами и хорватом пыталась вывезти из страны 650 тысяч евро.
Ковтуна возмутило обсуждение коррупции на Украине. Он привел в пример дело полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в мошенничестве. Гость программы, срываясь на крик, начал громко перечислять изъятое у Черкалина имущество, после чего его прервал ведущий.
Ковтун предложил дать ему красную карточку.
"Вообще не даете мне говорить!" — закричал он.
Куликов выполнил его просьбу.
После ухода политолога из студии ведущий объяснил разницу между делами Князева и Черкалина. Журналист отметил, что изъятые у российского коррупционера деньги вернулись в российский бюджет, в то время как Князев подал в отставку и теперь оставит свои деньги при себе.
Следственный комитет называет Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления — 52 миллиона рублей). Под стражу заключены еще два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов.
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