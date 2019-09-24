Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T23:29Z
https://ria.ru/20190924/1559085541.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155908/54/1559085469_91:0:1746:931_1036x0_80_0_0_57350fcdf49421dc9b0a7753100b5a64.png
РИА Новости

Украинского политолога выгнали из студии "России 1" по его же просьбе

21:20 24.09.2019 (обновлено: 23:29 24.09.2019)
22578
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Ведущий программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Куликов выгнал из студии украинского политолога Вячеслава Ковтуна по его же просьбе.
Участники передачи обсуждали задержание на границе с Польшей бывшей жены главы Нацполиции Украины Сергея Князева, которая, по сообщениям СМИ, вместе с двумя украинцами и хорватом пыталась вывезти из страны 650 тысяч евро.
Предвыборная акция в Киеве
3 сентября, 09:18Радио Sputnik
Украинского политолога выгнали из студии "России 1" за оскорбления
Ковтуна возмутило обсуждение коррупции на Украине. Он привел в пример дело полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в мошенничестве. Гость программы, срываясь на крик, начал громко перечислять изъятое у Черкалина имущество, после чего его прервал ведущий.
Ковтун предложил дать ему красную карточку.

"Вообще не даете мне говорить!" — закричал он.

Куликов выполнил его просьбу.
После ухода политолога из студии ведущий объяснил разницу между делами Князева и Черкалина. Журналист отметил, что изъятые у российского коррупционера деньги вернулись в российский бюджет, в то время как Князев подал в отставку и теперь оставит свои деньги при себе.
Следственный комитет называет Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления — 52 миллиона рублей). Под стражу заключены еще два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов.
«Объявите нам войну»: Клинцевич вступил в перепалку с украинским экспертом
1 ноября 2018, 01:07РИА Новости
Клинцевич в прямом эфире дернул украинского эксперта за бороду
21241581232
Обсудить 20
РоссияУкраинаОбщество
Популярные комментарии
Пора нового дежурного украинского политолога нанимать. Этот уже всех задолбал.
24 сентября, 21:34
Андрей Левицкий
1230001
Рекомендуем
Автомобили полиции
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
РИА
Новости
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев резко отреагировал на "либеральный бред" о России
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Лента
новостей
Чайные листья на плантации
Ученые обнаружили неожиданное свойство зеленого чая
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин
Бывший мэр Новокуйбышевска умер после попытки покончить с собой
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
В Башкирии мужчина дважды изнасиловал 17-летнюю племянницу, сообщили СМИ
Золотая осень
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Офис ОАО Газпром
Новак раскрыл суть предложения России по мировой "Газпрома" и "Нафтогаза"
Тяжелое пробуждение
Ученые объяснили, как мозг "стирает сны"
Сенатор Владимир Джабаров
В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о "Северном потоке — 2"
Продажа орехов
Назван продукт для борьбы с ожирением
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Украина разрешила США опубликовать содержание разговора Трампа с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
00:51Британский парламент вернется к работе после ее незаконной приостановки
00:46Суд в Москве огласит приговор обвиняемому в краже картины Куинджи
00:43Суд решит вопрос о продлении ареста братьев Магомедовых
00:42Зеленскому захотелось пригласить Трампа на Украину
00:39Джонсон заявил, что у него "очень позитивная политика" в отношении России
00:37Ростуризм подготовит рекомендации по продвижению турпродуктов
Лента новостейМолния