Украинского политолога выгнали из студии "России 1" по его же просьбе

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Ведущий программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Куликов Ведущий программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Куликов выгнал из студии украинского политолога Вячеслава Ковтуна по его же просьбе.

Участники передачи обсуждали задержание на границе с Польшей бывшей жены главы Нацполиции Украины Сергея Князева, которая, по сообщениям СМИ, вместе с двумя украинцами и хорватом пыталась вывезти из страны 650 тысяч евро.

Ковтуна возмутило обсуждение коррупции на Украине. Он привел в пример дело полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в мошенничестве. Гость программы, срываясь на крик, начал громко перечислять изъятое у Черкалина имущество, после чего его прервал ведущий.

Ковтун предложил дать ему красную карточку.

"Вообще не даете мне говорить!" — закричал он.

Куликов выполнил его просьбу.

После ухода политолога из студии ведущий объяснил разницу между делами Князева и Черкалина. Журналист отметил, что изъятые у российского коррупционера деньги вернулись в российский бюджет, в то время как Князев подал в отставку и теперь оставит свои деньги при себе.