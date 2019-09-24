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РИА Новости

Роухани и Меркель обсудили ядерную сделку и ситуацию на Ближнем Востоке

21:17 24.09.2019 (обновлено: 22:56 24.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани
 Президент Ирана Хасан Рухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН/БЕРЛИН, 24 сен – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани на полях Генассамблеи ООН обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ядерную сделку и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба правительства Ирана.
"Канцлер Германии обменялась с президентом нашей страны точкой зрения по поводу укрепления сотрудничества, сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий и путей деэскалации напряженности в регионе", - сообщила пресс-служба правительства в Telegram-канале.
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Разговор Меркель и Роухани состоялся на фоне обвинений в адрес Тегерана в том, что он стоит за ударами по нефтяным объектам в Саудовской Аравии. Кроме того, Роухани впервые за долгое время обсудил с канцлером ядерную сделку, в рамках которой Иран в начале сентября в третий раз отказался от выполнения части обязательств.
Как сообщила на полях ГА ООН журналистам сама Меркель, речь на встрече с Роухани "конечно же, шла об атомной сделке, о ситуации с точки зрения Ирана, о будущем СВПД". Она добавила, что накануне ФРГ, Франция и Великобритания сделали совместное заявление о том, что ответственность за атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии несет Иран.
"Мы очень хорошо подобрали слова "ответственность несет", - сказала Меркель, комментируя данное заявление, и добавила, что также обсудила с Роухани конфликт в Йемене и то, как привнести больше мира в этот регион.
Ранее лидеры Франции, Германии и Великобритании распространили совместное коммюнике, в котором указали, что за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран. Ранее Иран уже отвергал подобные обвинения.
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"Это не просто угроза". Востоковед о противостоянии Ирана и западных стран В Тегеране отвергли обвинения со стороны Франции, Германии и Великобритании в атаке на Саудовскую Аравию. Востоковед Борис Долгов в эфире радио Sputnik предположил, как дальше будет развиваться противостояние между Ираном и западными странами.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
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Хасан РоуханиГенеральная Ассамблея ООНАнгела МеркельГерманияООНИранВ мире
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