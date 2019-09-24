США обвинили Китай в репрессиях против уйгуров

НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости. США обвиняют Китай в репрессиях против уйгуров и призывают ООН расследовать это, заявил замгоссекретаря США Джон Салливан.

"Коммунистическая партия Китая с момента основания проявляет крайнюю враждебность ко всем конфессиям, и эти репрессии только усилились в последние годы. В Синьцзяне китайское правительство не позволяет мусульманам молиться и читать Коран, и оно разрушило или испортило множество мечетей", - сказал высокопоставленный дипломат, выступая на мероприятии на полях ГА ООН.

Салливан отметил, что США "призывают ООН расследовать и внимательно следить за нарушениями прав человека в Китае, включая подавление религиозных свобод и убеждений".

"Мы получили достоверные сообщения о случаях смерти, принудительного труда, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения в этих (перевоспитательных) лагерях. Кроме того, есть много сообщений о том, что правительство Китая заставляет задержанных отказываться от своей этнической принадлежности, а также от своей культуры и религии. Китай заявляет, что эти лагеря для интернированных являются "гуманными учебными центрами по трудоустройству", но среди задержанных есть опытные врачи и ученые, успешные бизнесмены и другие специалисты, а также маленькие дети и пожилые люди", - добавил представитель госдепа.

По его словам, "китайская репрессивная кампания распространяется далеко за пределы лагерей".

Салливан также выступил с критикой поездки в Синьцзян-уйгурский автономный район замгенсека ООН по борьбе с терроризмом Владимира Воронкова. По его словам, эта поездка была совершена "вопреки возражениям США", и подобные визиты "легитимизируют ложные утверждения Китая, что они борются там с терроризмом".

"Это не так. Вместо того чтобы укреплять моральный авторитет ООН, сопротивляясь циничному предложению Пекина, мы стали свидетелями подрыва лидерства ООН и нанесения удара по репутации и авторитету организации, которую мы должны считать чистым голосом совести. Это не должно повториться", - подчеркнул он.

США на регулярной основе критикуют Китай за нарушение прав человека и вероисповедания в Синьцзян-уйгурском автономном районе.

В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя данную ситуацию, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности.