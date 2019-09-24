Россия не планирует расширять список поставщиков газа на Украину

Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании коллегии министерства энергетики РФ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 5 апреля 2019

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

На прошлой неделе министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что страна рассмотрит возможность импорта определенного объема газа из России, при этом покупки могут быть не только у "Газпрома".

"Имелось в виду то, что европейское законодательство не ограничивает доступ к газотранспортной инфраструктуре", - сообщил Новак, отвечая на просьбу журналистов пояснить, что предполагается под заявлениями о возможности загрузки украинской ГТС не только газом "Газпрома", но и других российских компаний.