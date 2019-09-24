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РИА Новости

Россия не планирует расширять список поставщиков газа на Украину

20:57 24.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак на заседании коллегии министерства энергетики РФ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 5 апреля 2019
Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании коллегии министерства энергетики РФ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 5 апреля 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
На прошлой неделе министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что страна рассмотрит возможность импорта определенного объема газа из России, при этом покупки могут быть не только у "Газпрома".
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"Имелось в виду то, что европейское законодательство не ограничивает доступ к газотранспортной инфраструктуре", - сообщил Новак, отвечая на просьбу журналистов пояснить, что предполагается под заявлениями о возможности загрузки украинской ГТС не только газом "Газпрома", но и других российских компаний.
При этом на вопрос о том, как такую идею можно реализовать в условиях российского законодательства, согласно которому только "Газпром" обладает правом на экспорт трубопроводного газа, Новак ответил: "Спросите у украинских законодателей, которые такое законодательство приняли. У нас единый экспортер и здесь никаких нет изменений и планов по изменению".
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Алексей ОржельГазпромМинистерство энергетики РФАлександр НовакРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
не вопрос.. Украина на своей территории может поискать поставщика трубопроводного газа и подключить его к своей ГТС. Никто же не запрещает ей это сделать.
24 сентября, 21:55
Вас Мих
830001
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