Роднянский рассказал о шансах фильма "Дылда" попасть в лонг-лист "Оскара"

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Фильм режиссера Кантемира Балагова имеет все шансы на попадание в лонг-лист Американской киноакадемии в категории "Лучший фильм на иностранном языке", обладая международным признанием и высокими оценками критиков, сообщил продюсер картины Александр Роднянский.

Ранее во вторник источник в российском оскаровском комитете сообщил РИА Новости, что фильм "Дылда" Балагова и продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова выдвинут на премию "Оскар" от России в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

"Мы очень рады, что российский оскаровский комитет проголосовал за наш фильм, и благодарны нашим коллегам за оказанное доверие. Я понимаю, чем руководствуются коллеги при выдвижении фильма - оскаровский комитет в любой стране ориентируется прежде всего на ряд объективных критериев, позволяющих определить шансы попадания лонг-лист Американской киноакадемии в категорию "Лучший фильм на иностранном языке". У "Дылды" этот набор есть - международное признание, два приза Каннского кинофестиваля (приз за "Лучшую режиссуру" в программе "Особый взгляд" и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы), очень удачная и насыщенная фестивальная жизнь фильма (фестивали в Теллурайде, Торонто, Сан-Себастьяне, Лондоне и Нью-Йорке), высокие оценки международной прессы и кинокритического сообщества", - сказал Роднянский, чьи слова приводит пресс-служба студии "Нон-Стоп Продакшн".

По его словам, это единственный российский фильм из поданных на рассмотрение в этом году, который выйдет в американский прокат в начале 2020 от компании Kino Lorber. "Так что, есть все шансы побороться, чем мы и займёмся", - подчеркнул он.

"Дылда" - вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в постблокадном Ленинграде.