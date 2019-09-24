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РИА Новости
Культура

Роднянский рассказал о шансах фильма "Дылда" попасть в лонг-лист "Оскара"

20:51 24.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Кантемир Балагов и продюсер Александр Роднянский на фотосессии фильма "Дылда"
Режиссер Кантемир Балагов и продюсер Александр Роднянский на фотосессии фильма Дылда
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Кантемир Балагов и продюсер Александр Роднянский на фотосессии фильма "Дылда" . Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Фильм режиссера Кантемира Балагова имеет все шансы на попадание в лонг-лист Американской киноакадемии в категории "Лучший фильм на иностранном языке", обладая международным признанием и высокими оценками критиков, сообщил продюсер картины Александр Роднянский.
Ранее во вторник источник в российском оскаровском комитете сообщил РИА Новости, что фильм "Дылда" Балагова и продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова выдвинут на премию "Оскар" от России в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
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"Мы очень рады, что российский оскаровский комитет проголосовал за наш фильм, и благодарны нашим коллегам за оказанное доверие. Я понимаю, чем руководствуются коллеги при выдвижении фильма - оскаровский комитет в любой стране ориентируется прежде всего на ряд объективных критериев, позволяющих определить шансы попадания лонг-лист Американской киноакадемии в категорию "Лучший фильм на иностранном языке". У "Дылды" этот набор есть - международное признание, два приза Каннского кинофестиваля (приз за "Лучшую режиссуру" в программе "Особый взгляд" и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы), очень удачная и насыщенная фестивальная жизнь фильма (фестивали в Теллурайде, Торонто, Сан-Себастьяне, Лондоне и Нью-Йорке), высокие оценки международной прессы и кинокритического сообщества", - сказал Роднянский, чьи слова приводит пресс-служба студии "Нон-Стоп Продакшн".
По его словам, это единственный российский фильм из поданных на рассмотрение в этом году, который выйдет в американский прокат в начале 2020 от компании Kino Lorber. "Так что, есть все шансы побороться, чем мы и займёмся", - подчеркнул он.
"Дылда" - вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в постблокадном Ленинграде.
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Процедура попадания в номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" Американской киноакадемии состоит из трех этапов. На первом этапе национальные оскаровские комитеты выдвигают по одному фильму от страны на попадание в лонг-лист. Второй этап - голосование членов Академии и формирование шорт-листа из девяти фильмов. Третий и заключительный этап - еще одно голосование и определение номинации, в которую попадает только пять фильмов.
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КультураКантемир БалаговОскар (премия)Александр РоднянскийРоссия
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