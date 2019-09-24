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РИА Новости

В Египте угнавшего самолет мужчину приговорили к пожизненному заключению

20:36 24.09.2019 (обновлено: 20:48 24.09.2019)
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© РИА Новости / Юлия ЛабунскаяЕгипетский полицейский
Египетский полицейский
© РИА Новости / Юлия Лабунская
Египетский полицейский. Архивное фото
КАИР, 24 сен - РИА Новости. Уголовный суд египетского города Александрия во вторник приговорил Сейф ад-Дина Мустафу к пожизненному заключению за угон самолета в марте 2016 года, сообщил новостной портал "Масрави".
Самолет Airbus A320-232 египетской авиакомпании EgyptAir, выполнявший 29 марта 2016 года внутренний рейс MS181 из Александрии в Каир, был захвачен одним из пассажиров и совершил вынужденную посадку в аэропорту Ларнаки на острове Кипр. Позднее угонщик, 59-летний гражданин Египта Сейф ад-Дин Мустафа, был задержан, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
На слушаниях в окружном суде Никосии угонщик заявил, что совершил преступление, чтобы добиться свободы для Египта. По его словам, в случае передачи Египту его будут мучить и убьют. Египет заверил власти Кипра, что в отношении обвиняемого будет проведен справедливый суд и ему не грозит смертная казнь. В августе 2018 года Кипр выдал Египту угонщика самолета.
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