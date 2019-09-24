В Египте угнавшего самолет мужчину приговорили к пожизненному заключению

Самолет Airbus A320-232 египетской авиакомпании EgyptAir, выполнявший 29 марта 2016 года внутренний рейс MS181 из Александрии в Каир, был захвачен одним из пассажиров и совершил вынужденную посадку в аэропорту Ларнаки на острове Кипр. Позднее угонщик, 59-летний гражданин Египта Сейф ад-Дин Мустафа, был задержан, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

На слушаниях в окружном суде Никосии угонщик заявил, что совершил преступление, чтобы добиться свободы для Египта. По его словам, в случае передачи Египту его будут мучить и убьют. Египет заверил власти Кипра, что в отношении обвиняемого будет проведен справедливый суд и ему не грозит смертная казнь. В августе 2018 года Кипр выдал Египту угонщика самолета.