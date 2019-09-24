Зеленский обсудил с премьером Италии вопросы двустороннего сотрудничества

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019

КИЕВ, 24 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте вопросы двустороннего сотрудничества, сообщила во вторник пресс-служба украинского президента.

"Стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня. Среди прочего была отмечена активизация сотрудничества в инвестиционной сфере", - говорится в сообщении. Кроме того, Зеленский призвал вкладывать средства в инфраструктуру Украины, в частности порты.

Отдельно на встрече стоял вопрос осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива. "Глава государства отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения этого дела, и предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Рокелле", - сообщили в пресс-службе.

Также стороны обсудили продолжение санкционной политики в отношении России. "Премьер-министр Италии отметил, что санкции не могут быть сняты, пока не восстановлена территориальная целостность и суверенитет Украины", - говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства.

Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии, приговорен итальянским судом к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Вместе с Роккелли в минометном обстреле в районе села Андреевка под Славянском погиб его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов. Президент Украины ранее поручил МИД и Генпрокуратуре заняться возвращением украинца на родину.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.