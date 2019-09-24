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РИА Новости

Зеленский обсудил с премьером Италии вопросы двустороннего сотрудничества

20:30 24.09.2019
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CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019
КИЕВ, 24 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте вопросы двустороннего сотрудничества, сообщила во вторник пресс-служба украинского президента.
"Стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня. Среди прочего была отмечена активизация сотрудничества в инвестиционной сфере", - говорится в сообщении. Кроме того, Зеленский призвал вкладывать средства в инфраструктуру Украины, в частности порты.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления президента США Дональда Трампа на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Вчера, 19:22Сказано в эфире
Политолог: в США пошла такая игра, что Зеленскому не позавидуешьПрезидент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что будет продолжать блокировать выделение помощи Украине. Крымский политолог Вадим Петров в эфире радио Sputnik объяснил, как это связано с коррупционным делом, которое расследовалось в Киеве несколько лет назад.
Отдельно на встрече стоял вопрос осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива. "Глава государства отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения этого дела, и предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Рокелле", - сообщили в пресс-службе.
Также стороны обсудили продолжение санкционной политики в отношении России. "Премьер-министр Италии отметил, что санкции не могут быть сняты, пока не восстановлена территориальная целостность и суверенитет Украины", - говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства.
Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии, приговорен итальянским судом к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Вместе с Роккелли в минометном обстреле в районе села Андреевка под Славянском погиб его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов. Президент Украины ранее поручил МИД и Генпрокуратуре заняться возвращением украинца на родину.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 06:01РИА Новости
В Киеве назвали ошибку Зеленского в отношениях с Москвой
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ранее заявил, что санкции Европейского союза против России пока не принесли желаемого результата, ЕС должен вести диалог с РФ, но при этом не ослаблять давления на нее.
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Джузеппе КонтеВладимир ЗеленскийООНИталияУкраинаВ мире
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