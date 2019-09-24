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РИА Новости

Конгрессмен Льюис призвал к официальному началу импичмента Трампа

20:26 24.09.2019
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© REUTERS / Carlo AllegriПрезидент США Дональд Трамп на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент США Дональд Трамп на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Carlo Allegri
ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Джон Льюис призвал начать официальную процедуру импичмента президента Дональда Трампа, об этом он заявил, выступая во вторник на заседании палаты.
"Я верю, я искренне верю, что пришло время начать процедуру импичмента против этого президента. Задержка или другое замедление будет предательством основы нашей демократии", - сказал представитель от штата Джорджия Льюис.
По словам члена палаты представителей, он "серьезно озабочен будущим нашей демократии", он подчеркнул, что эту позицию разделяют его избиратели.
"У людей есть право знать, могут ли они доверять исходу выборов, есть право знать, могут ли они доверять нашу демократию тем, кто находится сегодня в Белом доме, у них есть право знать, просили ли иностранное государство вмешаться в наши выборы 2020 года, есть право знать, использует ли президент свое положение для пополнения своих карманов", - сказал Льюис на заседании Палаты.
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
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"Мы не можем откладывать больше, нельзя ждать, пора действовать. Я был терпелив, пока мы пробовали все другие возможности, но мы никогда не узнаем правду, покуда мы не используем силу, данную палате представителей, начать официальное расследование, как то предписывает конституция", - заявил член конгресса. Ожидается, что позднее во вторник с заявлением по теме импичмента выступит спикер палаты представителей Ненси Пелоси.
Призывы к импичменту Трампа со стороны его противников звучат с самого начала президентских полномочий в январе 2017 года. Однако до настоящего времени оснований для начала этой процедуры так и не нашлось. Это косвенно признало руководство демократов в палате, где у них большинство голосов. Сенат контролируют сторонники президента – республиканцы.
Новым поводом к интенсификации усилий по началу импичмента стал телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в июле 2019 года, в котором, по сообщениям СМИ, американский лидер раскрыл некую секретную информацию и пытался заставить украинские власти начать расследование против бывшего вице-президента и участника президентской гонки США Джо Байдена. Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.
Президент США Дональд Трамп на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
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Трамп выступил против госфинансирования абортов
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп при этом разговоре неоднократно оказывал давление на Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Байдена Хантера. Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью hromadske заявил, что Трамп не давил на украинского лидера.
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. При этом являвшийся генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны.
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