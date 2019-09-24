Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T20:19Z
https://ria.ru/20190924/1559084382.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150162/91/1501629167_0:199:3680:2269_1036x0_80_0_0_f98b0f3fd665b8f8cd7ccab4568e7897.jpg
РИА Новости

С 1 октября вступят в силу поправки в правила перевозки детей автобусами

20:19 24.09.2019
56
© Fotolia / art_zzzШкольный автобус
Школьный автобус
© Fotolia / art_zzz
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Постановление правительства Российской Федерации, которым вносятся поправки в Правила перевозки групп детей автобусами вступит в силу с 1 октября текущего года, сообщили в российской Госавтоинспекции.
Согласно постановлению, теперь требование об использовании автобусов, оснащенных ремнями безопасности, будет распространяться не только на междугороднее, но и на городское и пригородное сообщение. Кроме того, сопровождающие перед началом движения автобуса и в процессе перевозки будут обязаны контролировать, пристегнулись ли дети ремнями безопасности. Также в их обязанности теперь входит не допускать, чтобы дети поднимались с мест и передвигались по салону автобуса во время движения.
Снижение административной нагрузки на перевозчиков и организаторов перевозок будет обеспечиваться за счет ряда факторов. Так, из требований по наличию в документе о маршруте перевозки исключена необходимость указывать информацию о наименовании юридического лица или фамилии, имени и отчестве индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, а также графике движения и расчетного временем перевозки. При этом места для отдыха и приема пищи необходимо указывать только в случае, если перевозка осуществляется в междугородном сообщении и многодневных поездках.
С трех лет до 90 дней сокращен срок хранения оригиналов документов о перевозке. Исключение здесь составляют перевозки, во время которых произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, - здесь срок хранения оригиналов документов оставлен без изменений и составляет три года.
Инспектор ГИБДД
12 сентября, 12:29РИА Новости
В России за 8 месяцев пострадали и погибли в ДТП почти 15 тысяч детей
Исключены требования о непрерывности стажа работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее одного года на дату начала перевозки группы как условия допуска к управлению автобусом. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются водители, имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее одного года.
Также с двух дней до 24 часов сокращен срок подачи уведомления в Госавтоинспекцию о планируемой перевозке в городском и пригородном сообщениях. В случае перевозки в междугороднем сообщении срок подачи уведомления уточнен и составляет 48 часов.
Как рассказал начальник отделения пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан по данным официальной статистики аварийности, за 8 месяцев 2019 года в России произошли 468 ДТП с автобусами, в которых пострадали дети-пассажиры. Погибли 4 ребенка (3 из них – с непристёгнутыми ремнями), пострадало 611 детей (508 – непристегнутые). В 2018 году в ДТП с автобусами погибли 9 детей (7 – непристегнутые), в 2017 году – 14 (13 из них непристегнутые).
Представитель российской Госавтоинспекции считает, что лучший пример эффективности применения ремней безопасности – это школьные автобусы, где их наличие – обязательное требование.
Люди в инвалидных креслах
29 августа, 16:37РИА Новости
Эксперт: около 20% пострадавших в ДТП детей становятся инвалидами
"Сегодня детей в общеобразовательные организации и обратно регулярно доставляет почти 22,5 тысячи школьных автобусов. И за все время их эксплуатации не зафиксировано ни одного случая ДТП с участием школьных автобусов, в котором погибли бы дети (в 2018 году произошло 22 ДТП с участием таких автобусов)", - подчеркивает Белан.
000000
Обсудить 0
Безопасная дорога
Рекомендуем
Судебный молоток
Суд смягчил наказание осужденному за убийство главы Копейска в 1994 году
РИА
Новости
Контейнеры с радиоактивными отходами
В Росатоме оценили важность для КНДР опыта России по обращению с отходами
Актер Сид Хэйг
Умер актер из фильма "Убить Билла — 2" Сид Хэйг
Французский Сталинград: история отряда партизан, вшитая в ткань знамени
Французский "Сталинград": история одного забытого партизанского знамени
Лента
новостей
Павел Устинов в суде
Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на продление ареста Устинова
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
Крупные землетрясения в мире в 2018-2019 годах
Здание ООН в Нью-Йорке
Начинается неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Кубани двух мужчин приговорили к длительным срокам за тройное убийство
Фиби Уоллер-Бридж и Билл Хейдер завоевали Emmy за лучшие главные роли в комедийных сериалах
Фиби Уоллер-Бридж и Билл Хейдер получили премию "Эмми"
Участники 24-го Климатического саммита ООН по изменению климата
Парижское соглашение по климату
Фестиваль Молодежь – за Союзное государство
Фестиваль Союзного государства стал "трамплином" для многих артистов
Офис туристической компании Thomas Cook в Лондоне
Британская туристическая компания Thomas Cook
Сотрудник ГИБДД регулирует движение
В Госавтоинспекции подвели итоги мотосезона-2019
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Украина разрешила США опубликовать содержание разговора Трампа с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
00:51Британский парламент вернется к работе после ее незаконной приостановки
00:46Суд в Москве огласит приговор обвиняемому в краже картины Куинджи
00:43Суд решит вопрос о продлении ареста братьев Магомедовых
00:42Зеленскому захотелось пригласить Трампа на Украину
00:39Джонсон заявил, что у него "очень позитивная политика" в отношении России
00:37Ростуризм подготовит рекомендации по продвижению турпродуктов
Лента новостейМолния