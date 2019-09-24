С 1 октября вступят в силу поправки в правила перевозки детей автобусами

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Постановление правительства Российской Федерации, которым вносятся поправки в Правила перевозки групп детей автобусами вступит в силу с 1 октября текущего года, сообщили в российской Госавтоинспекции.

Согласно постановлению, теперь требование об использовании автобусов, оснащенных ремнями безопасности, будет распространяться не только на междугороднее, но и на городское и пригородное сообщение. Кроме того, сопровождающие перед началом движения автобуса и в процессе перевозки будут обязаны контролировать, пристегнулись ли дети ремнями безопасности. Также в их обязанности теперь входит не допускать, чтобы дети поднимались с мест и передвигались по салону автобуса во время движения.

Снижение административной нагрузки на перевозчиков и организаторов перевозок будет обеспечиваться за счет ряда факторов. Так, из требований по наличию в документе о маршруте перевозки исключена необходимость указывать информацию о наименовании юридического лица или фамилии, имени и отчестве индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, а также графике движения и расчетного временем перевозки. При этом места для отдыха и приема пищи необходимо указывать только в случае, если перевозка осуществляется в междугородном сообщении и многодневных поездках.

С трех лет до 90 дней сокращен срок хранения оригиналов документов о перевозке. Исключение здесь составляют перевозки, во время которых произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, - здесь срок хранения оригиналов документов оставлен без изменений и составляет три года.

Исключены требования о непрерывности стажа работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее одного года на дату начала перевозки группы как условия допуска к управлению автобусом. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются водители, имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее одного года.

Также с двух дней до 24 часов сокращен срок подачи уведомления в Госавтоинспекцию о планируемой перевозке в городском и пригородном сообщениях. В случае перевозки в междугороднем сообщении срок подачи уведомления уточнен и составляет 48 часов.

Как рассказал начальник отделения пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан по данным официальной статистики аварийности, за 8 месяцев 2019 года в России произошли 468 ДТП с автобусами, в которых пострадали дети-пассажиры. Погибли 4 ребенка (3 из них – с непристёгнутыми ремнями), пострадало 611 детей (508 – непристегнутые). В 2018 году в ДТП с автобусами погибли 9 детей (7 – непристегнутые), в 2017 году – 14 (13 из них непристегнутые).

Представитель российской Госавтоинспекции считает, что лучший пример эффективности применения ремней безопасности – это школьные автобусы, где их наличие – обязательное требование.