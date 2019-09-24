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РИА Новости

Трамп заявил, что не менял помощь Украине на расследование против Байдена

20:17 24.09.2019
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© REUTERS / Carlo AllegriПрезидент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Carlo Allegri
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не договаривался с украинским правительством о расследовании против сына Джо Байдена в обмен на предоставление помощи Киеву.
Ранее пресса писала, что Трамп остановил помощь Украине перед разговором с президентом Владимиром Зеленским, в котором он предположительно просил расследовать деятельность Байдена-младшего на Украине. Байден-старший лидирует в президентской гонке демократов, победитель которой бросит вызов Трампу на выборах 2020 года.
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По утверждению Трампа, он с самого начала предлагал приостановить помощь Украине.
"Я постоянно задаю один и тот же вопрос: почему США все время платят тем или иным иностранным странам... а они (европейцы) не платят? Так что я сказал: приостановите (помощь). Пусть другие тоже платят", - сказал Трамп.
"Никакого обмена одного на другое не было", - добавил Трамп.
Трамп во вторник заявил, что США будут задерживать выделение средств Украине до тех пор, пока свой вклад не будут делать Европа и другие страны. Ранее газета Washington Post сообщила со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации, что Трамп отдал распоряжение исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни о временной блокировке военной помощи Украине из-за высокого уровня коррупции в стране.
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По данным источников издания, Трамп распорядился временно блокировать выделение около 400 миллионов долларов на военную помощь Украине. Соответствующее распоряжение американского лидера, по словам чиновников, было передано госдепартаменту и Пентагону в середине июля, приблизительно за неделю до телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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