Трамп заявил, что не менял помощь Украине на расследование против Байдена

ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не договаривался с украинским правительством о расследовании против сына Джо Байдена в обмен на предоставление помощи Киеву.

Ранее пресса писала, что Трамп остановил помощь Украине перед разговором с президентом Владимиром Зеленским, в котором он предположительно просил расследовать деятельность Байдена-младшего на Украине. Байден-старший лидирует в президентской гонке демократов, победитель которой бросит вызов Трампу на выборах 2020 года.

По утверждению Трампа, он с самого начала предлагал приостановить помощь Украине.

"Я постоянно задаю один и тот же вопрос: почему США все время платят тем или иным иностранным странам... а они (европейцы) не платят? Так что я сказал: приостановите (помощь). Пусть другие тоже платят", - сказал Трамп.

"Никакого обмена одного на другое не было", - добавил Трамп.

Трамп во вторник заявил, что США будут задерживать выделение средств Украине до тех пор, пока свой вклад не будут делать Европа и другие страны. Ранее газета Washington Post сообщила со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации, что Трамп отдал распоряжение исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни о временной блокировке военной помощи Украине из-за высокого уровня коррупции в стране.