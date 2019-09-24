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РИА Новости

Рейс Москва-Якутск совершил незапланированную посадку в Екатеринбурге

20:07 24.09.2019 (обновлено: 21:09 24.09.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Рейс Москва-Якутск совершил незапланированную посадку в Екатеринбурге из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе аэропорта Кольцово.
"В аэропорту Кольцово совершил посадку рейс R3-4472 Москва-Якутск. Причиной незапланированной посадки стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров. По прибытии воздушного судна в Екатеринбург пассажиру была оказана первая помощь. Далее он был госпитализирован в одну из городских больниц", - сказали в пресс-службе.
Рейс в 20.53 (18.53 мск) вылетел в пункт назначения, уточнили в Кольцово.
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