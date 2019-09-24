ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Рейс Москва-Якутск совершил незапланированную посадку в Екатеринбурге из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе аэропорта Кольцово.

"В аэропорту Кольцово совершил посадку рейс R3-4472 Москва-Якутск. Причиной незапланированной посадки стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров. По прибытии воздушного судна в Екатеринбург пассажиру была оказана первая помощь. Далее он был госпитализирован в одну из городских больниц", - сказали в пресс-службе.