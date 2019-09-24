Нетаньяху поддержал Трампа, призвав усилить давление на Иран

"Британия, Франция и Германия сказали, что Иран ответственен за последние атаки на Саудовскую Аравию. Дайте мне высказаться от имени Израиля, очень просто: Иран сделал это... Израиль знает, как защитить себя от такого типа агрессии. Мы призываем всех членов международного сообщества присоединиться к попыткам президента США усилить давление на Иран. Это единственный способ остановить иранскую агрессию" - сказал Нетаньяху в специальном видеообращении, которое разместил на своих официальных страницах в социальных сетях.