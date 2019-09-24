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РИА Новости

Нетаньяху поддержал Трампа, призвав усилить давление на Иран

20:05 24.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на выступление президента США Дональда Трампа на трибуне ООН и призвал мировое сообщество усилить давление на Иран.
"Британия, Франция и Германия сказали, что Иран ответственен за последние атаки на Саудовскую Аравию. Дайте мне высказаться от имени Израиля, очень просто: Иран сделал это... Израиль знает, как защитить себя от такого типа агрессии. Мы призываем всех членов международного сообщества присоединиться к попыткам президента США усилить давление на Иран. Это единственный способ остановить иранскую агрессию" - сказал Нетаньяху в специальном видеообращении, которое разместил на своих официальных страницах в социальных сетях.
Дональд Трамп заявил во вторник, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, что об отмене санкций против Ирана речь не идет, они будут лишь ужесточаться, пока Тегеран не изменит поведение
"Пока угрожающее поведение Ирана будет продолжаться, санкции будут ужесточаться", - сказал он во вторник, выступая на Генассамблее ООН.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
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С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Израильский премьер-министр впервые за последние 9 лет отказался от участия в ГА ООН из-за участия в переговорах по формированию правительственной коалиции в Израиле.
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Дональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНБиньямин НетаньяхуООНИранСШАИзраильВ мире
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