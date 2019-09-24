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РИА Новости
Тамбовская область

Глава Тамбовской области обсудил внедрение цифровых избирательных участков

20:04 24.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Тамбовской области Александр Никитин
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТАМБОВ, 24 сен - РИА Новости. Вопросы создания цифровых участков и дистанционного голосования при проведении выборов главы администрации Тамбовской области в 2020 году обсудил во вторник в Мичуринске в ходе рабочей встречи губернатор региона Александр Никитин и члены ЦИК России Евгений Шевченко и Антон Лопатин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Мы готовы участвовать во всех экспериментах, внедрять новые подходы, чтобы обеспечить удобство и достоверность избирательного процесса", - приводит пресс-служба слова Никитина.

Представители ЦИК, высоко оценившие опыт Тамбовской области в проведении избирательных кампаний разного уровня, прибыли в регион для участия в межрегиональной конференции "Цифровизация выборов: опыт и перспективы", которая состоится 25 сентября в Тамбовской областной думе.
В пресс-службе добавили, что на межрегиональной конференции, в частности, пройдет интерактивное занятие, на котором будет представлен образец цифрового избирательного участка и всем участникам будет предложено на нём проголосовать. Информационно-обучающее мероприятие подобного формата будет проходить впервые в России за пределами Москвы.
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Тамбовская областьАлександр НикитинТамбовская областьОбщество
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