В Тамбовской области мужчина пойдет под суд за связь с больной падчерицей

ВОРОНЕЖ, 24 сен - РИА Новости. Житель Тамбовской области предстанет перед судом за половую связь со 15-летней падчерицей, страдающей психическим заболеванием, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

По данным следствия, после официального расторжения брака с супругой мужчина проживал в одной квартире с ней и ее 15-летней дочерью, страдающей психическим заболеванием.

"В отсутствие матери дома обвиняемый совершил в отношении падчерицы развратные действия, а также, пользуясь тем, что она в силу заболевания не может понимать значение совершаемых в отношении нее действий, вступил с ней в половую связь", - говорится в сообщении.

В отношении 58-летнего мужчины было возбуждено дело по статьям об изнасиловании несовершеннолетней и развратных действиях. Санкция данных статей предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"Несмотря на отрицание фигурантом вины в совершении преступлений, в ходе следствия собрана доказательственная база, достаточная для направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении следствия.