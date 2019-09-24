Песков объяснил слова Путина об "изжившей себя" либеральной идее

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Либеральная идея будет жить, она реализуется везде в разной степени и форме, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила. Путин отметил, что право на существование имеют все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма, и надо дать возможность существовать разным идеям, но главное - не забывать про интересы основного населения, тогда, по его мнению, внутриполитических потрясений не будет. Высказывания главы государства вызвали широкое обсуждение в Европе, в том числе среди высокопоставленных европейских политиков.

"Либеральная идея - а, кстати, Путин не выступал против либеральной идеи, Путин выступал против насаждения либеральной идеи как единственной и безальтернативной - она живет, она будет жить. Она где-то применима, где-то не применима, но она везде реализуется в разной степени и в разных формах, даже в странах западной Европы", - сказал Песков на встрече со студентами в Высшей школе экономики, отдельные фрагменты которой прослушали корреспонденты РИА Новости.

По его словам, либеральная идея со временем трансформируется из-за новых вызовов.

"Она трансформируется со временем, потому что либеральное общество сталкивается с большим количеством угроз", - пояснил он. Песков также отметил, что отчасти либеральная идея родила идею мультикультурализма.