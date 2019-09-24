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РИА Новости

Песков объяснил слова Путина об "изжившей себя" либеральной идее

20:01 24.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Либеральная идея будет жить, она реализуется везде в разной степени и форме, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила. Путин отметил, что право на существование имеют все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма, и надо дать возможность существовать разным идеям, но главное - не забывать про интересы основного населения, тогда, по его мнению, внутриполитических потрясений не будет. Высказывания главы государства вызвали широкое обсуждение в Европе, в том числе среди высокопоставленных европейских политиков.
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1 августа, 17:12РИА Новости
Как во всех нормальных странах
"Либеральная идея - а, кстати, Путин не выступал против либеральной идеи, Путин выступал против насаждения либеральной идеи как единственной и безальтернативной - она живет, она будет жить. Она где-то применима, где-то не применима, но она везде реализуется в разной степени и в разных формах, даже в странах западной Европы", - сказал Песков на встрече со студентами в Высшей школе экономики, отдельные фрагменты которой прослушали корреспонденты РИА Новости.
По его словам, либеральная идея со временем трансформируется из-за новых вызовов.
"Она трансформируется со временем, потому что либеральное общество сталкивается с большим количеством угроз", - пояснил он. Песков также отметил, что отчасти либеральная идея родила идею мультикультурализма.
По его словам, в частности, в результате мультикультурализма страны Европы теперь испытывают определенный дискомфорт, однако, по его мнению, они могут преодолеть это.
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Соловьев резко отреагировал на "либеральный бред" о России
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Западная ЕвропаДмитрий ПесковЕвропаРоссияПолитика
Популярные комментарии
Слава Богу, мы имеем президента, смысл выступлений и слов которого не требует дополнительных разъяснений толмача. Президент сказал: либеральная идея себя изжила - значит, изжила!
24 сентября, 20:20
vv.p.neznamov
12000011
Путин "против насаждения либеральной идеи". А другие идеи могут насаждаться ? По Конституции никакая идея не может насаждаться, а это и есть либеральная идея.
24 сентября, 20:21
Max P
1310003
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