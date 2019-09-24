Пушков прокомментировал ультиматум Трампа по Украине

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков объяснил выдвинутый президентом США Дональдом Трампом ультиматум Украине нежеланием Вашингтона финансировать Киев.

Ранее американский лидер заявил, что будет блокировать выделение помощи Украине до тех пор, пока свою лепту не начнут вносить Европа и другие страны.

Пушков отметил, что европейские страны оказывают Украине больше финансовой поддержки, чем США.

"ЕС не слишком активно финансирует Украину, но все же выделил ей больше, чем США, которые за 5 лет дали Киев от силы 3 миллиарда", - написал он в твиттере.

Сенатор подчеркнул, что к 2017 году Киев получил от Вашингтона 1,3 миллиарда долларов, предназначенные преимущественно на военные цели.

"Таким образом, дело не в ЕС. Трамп просто не хочет тратить деньги на Украину", - заключил Пушков.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп поручил и.о. главы аппарата Белого дома Мику Малвейни временно блокировать выделение Киеву примерно 400 миллионов долларов на военную помощь из-за высокого уровня коррупции на Украине.