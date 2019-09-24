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РИА Новости

Авиакомпания "Победа" перевезла 25-миллионного клиента с начала полетов

19:56 24.09.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовБортпроводница в салоне самолета авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании Победа в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 24 сен - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Низкобюджетная авиакомпания "Победа", входящая в Группу "Аэрофлот", перевезла 25-миллионного клиента с начала полетов. Юбилейный клиент во вторник прилетел из Москвы в Петрозаводск рейсом DP281.
"Для нас большая честь, что юбилейный клиент привезён нашей авиакомпанией именно в Петрозаводск. Республика Карелия стала символом уникальной региональной сети полетов "Победы", обеспечивающей транспортную доступность регионов России и повышающей мобильность граждан. Одна из главных целей компании – сделать перелеты максимально доступными для всех жителей страны", - сказал генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков.
Более 30% маршрутной карты "Победы" - уникальные направления, которые не обслуживают другие авиакомпании. Такие рейсы особенно важны в социальном и логистическом смысле для жителей России.
Авиакомпания "Победа" благодаря своей ценовой политике и уникальной модели стала самым востребованным перевозчиком на российском рынке. Средняя загрузка рейсов "Победы" составляет 96%, а на большинстве рейсов достигает 100% - самый высокий показатель среди российских регулярных авиакомпаний.
По итогам 2019 года "Победа" планирует перевезти не менее 10 миллионов клиентов. Темп роста объемов перевозок в 2018 году (+56,8%) позволил "Победе" поставить абсолютный мировой рекорд, по данным авторитетного британского издания Airline Business — ведущего международного отраслевого ресурса.
В российских рейтингах крупнейших агентств по продаже авиабилетов "Победа" признается бессменным ценовым лидером, предлагающим самые низкие цены на авиаперелет.
В 2018 году "Победа" была награждена компанией Boeing за лучший показатель в мире по налету на типе самолётов Boeing 737-800. Boeing регулярно мониторит ключевые эксплуатационные параметры своих самолетов и отмечает успехи "Победы". Российский лоукостер устанавливает новые стандарты авиаиндустрии в части среднесуточного налета на одно воздушное судно, превосходя в этом глобальных низкобюджетных перевозчиков.
Флот "Победы" состоит из 30 современных самолетов Boeing 737-800, поставленных в компанию напрямую с завода-производителя. Средний возраст авиапарка всего 2,3 года.
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