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РИА Новости
Культура

Продюсер "Ирландца" объяснила, чем отличается этот фильм Мартина Скорсезе

23:04 24.09.2019
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© Niko Tavernise/NetflixФильм "Ирландец"(2019)
Фильм Ирландец(2019)
© Niko Tavernise/Netflix
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Продюсер фильма "Ирландец" Джейн Розенталь поделилась своими впечатлениями от фильма Мартина Скорсезе, премьера которого состоится на открытии кинофестиваля в Нью-Йорке 27 сентября, сообщает Deadline.
"Мне очень хочется, чтобы все увидели эту картину. Вас может удивить то, что она получилась медленнее других работ Скорсезе. Она не такая визуально насыщенная, как "Казино" или "Славные парни". Повзрослевшие актеры как бы смотрят на себя со стороны".
Ранее Джейн Розенталь советовала смотреть "Ирландца" в кинотеатре, поясняя, что в фильме много смешных моментов: "В зале вы можете начать смеяться над чем-то, потому что хохочут сидящие рядом люди, а "Ирландец" - очень смешное кино, в этом смысле оно похоже на "Славных парней".
Продюсер отметила, что в ленте присутствует тема токсичной маскулинности и показано, что происходит, когда мужчина уходит из семьи, а потом пытается вернуться – в конце жизни.
Фильм начнут показывать в некоторых кинотеатрах США с 1 ноября, а 27 ноября он выходит на сервисе Netflix.
Фильм Ирландец(2019)
30 июля, 16:47Культура
Фильм "Ирландец" Скорсезе откроет кинофестиваль в Нью-Йорке
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КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixНью-Йорк (город)Мартин Скорсезе
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