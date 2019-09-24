Пострадавшие под Северодвинском испытатели "Росатома" остаются в больнице

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Трое испытателей "Росатома", пострадавших при взрыве на полигоне под Северодвинском, остаются в больнице, они идут на поправку, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

Взрыв на военном полигоне произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. По данным "Росатома", погибли пять сотрудников ядерного центра из Сарова (Нижегородская область), основной профиль работы которого - разработки в области ядерного оружия.

"Сейчас в госпитале остаются еще трое наших испытателей, они идут на поправку", - сказал Лихачев в Москве во вторник на торжественном вечере, приуроченном к предстоящему 28 сентября Дню работника атомной промышленности.

По просьбе первого заместителя руководителя администрации президента России, председателя наблюдательного совета Росатома Сергея Кириенко, участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания.