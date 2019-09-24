Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T19:43Z
https://ria.ru/20190924/1559083421.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155120/77/1551207727_0:0:1500:844_1036x0_80_0_0_be462184ee8f1eab8a707e886991f37a.jpg
РИА Новости

Пострадавшие под Северодвинском испытатели "Росатома" остаются в больнице

19:43 24.09.2019
693
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Трое испытателей "Росатома", пострадавших при взрыве на полигоне под Северодвинском, остаются в больнице, они идут на поправку, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
Взрыв на военном полигоне произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. По данным "Росатома", погибли пять сотрудников ядерного центра из Сарова (Нижегородская область), основной профиль работы которого - разработки в области ядерного оружия.
"Сейчас в госпитале остаются еще трое наших испытателей, они идут на поправку", - сказал Лихачев в Москве во вторник на торжественном вечере, приуроченном к предстоящему 28 сентября Дню работника атомной промышленности.
По просьбе первого заместителя руководителя администрации президента России, председателя наблюдательного совета Росатома Сергея Кириенко, участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания.
II Всероссийский форум по общественному здоровью
29 августа, 20:30Радио Sputnik
"Ничего не угрожает". Скворцова сообщила о здоровье врачей из Северодвинска
По словам Кириенко, испытатели в атомной отрасли - это "особая категория людей", от которых, помимо высочайшего профессионализма, требуется и личное мужество. Кириенко отметил, что в память о погибших работники атомной отрасли должны завершить то дело, ради которого испытатели отдали свою жизнь.
1412110
Обсудить 0
Взрыв на полигоне под АрхангельскомАлексей ЛихачевРосатомРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил успехи в создании российского вооружения нового поколения
РИА
Новости
Автомобили полиции
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Офис ОАО Газпром
Новак раскрыл суть предложения России по мировой "Газпрома" и "Нафтогаза"
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп прокомментировал невыдачу виз российской делегации в ООН
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
В Госдуме прокомментировали слова Трампа о помощи Киеву
Рабочие на строительной площадке Белорусской АЭС
В Белоруссии расследуют дело о подкупе сотрудника при строительстве БелАЭС
Участники несанкционированной акции в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую Думу. 31 августа 2019
Медведев в курсе письма по поводу участников незаконных акций в Москве
Астероид Бенну снятый космическим аппаратом OSIRIS-REx
К Земле приблизится астероид размером с три пирамиды Хеопса
Украинского политолога выгнали из студии России 1 по его просьбе
Украинского политолога выгнали из студии "России 1" по его же просьбе
Министр нефти и президент государственной нефтегазовой компании Венесуэлы (PDVSA) Мануэль Кеведо
Министр нефти Венесуэлы прибыл в Москву вместе с Мадуро, сообщил источник
ЛНР
Жителя ЛНР приговорили к 12 годам лишения свободы за шпионаж
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Пушков прокомментировал ультиматум Трампа по Украине
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков объяснил слова Путина об "изжившей себя" либеральной идее
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Украина разрешила США опубликовать содержание разговора Трампа с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
00:51Британский парламент вернется к работе после ее незаконной приостановки
00:46Суд в Москве огласит приговор обвиняемому в краже картины Куинджи
00:43Суд решит вопрос о продлении ареста братьев Магомедовых
00:42Зеленскому захотелось пригласить Трампа на Украину
00:39Джонсон заявил, что у него "очень позитивная политика" в отношении России
00:37Ростуризм подготовит рекомендации по продвижению турпродуктов
Лента новостейМолния