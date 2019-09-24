Пострадавшие под Северодвинском испытатели "Росатома" остаются в больнице

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Трое испытателей "Росатома", пострадавших при взрыве на полигоне под Северодвинском, остаются в больнице, они идут на поправку, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
Взрыв на военном полигоне произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. По данным "Росатома", погибли пять сотрудников ядерного центра из Сарова (Нижегородская область), основной профиль работы которого - разработки в области ядерного оружия.
"Сейчас в госпитале остаются еще трое наших испытателей, они идут на поправку", - сказал Лихачев в Москве во вторник на торжественном вечере, приуроченном к предстоящему 28 сентября Дню работника атомной промышленности.
По просьбе первого заместителя руководителя администрации президента России, председателя наблюдательного совета Росатома Сергея Кириенко, участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания.
По словам Кириенко, испытатели в атомной отрасли - это "особая категория людей", от которых, помимо высочайшего профессионализма, требуется и личное мужество. Кириенко отметил, что в память о погибших работники атомной отрасли должны завершить то дело, ради которого испытатели отдали свою жизнь.