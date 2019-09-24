"Квадра" в 2019 году выделила более 6 млрд рублей на подготовку к зиме

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. "Квадра" в 2019 году инвестировала более 6 миллиардов рублей в подготовку теплосетевого комплекса к предстоящему отопительному сезону, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Всего в обновление теплосетевого комплекса, а также ремонт и модернизацию генерирующих объектов "Квадра" в этом году вложила более 6 миллиардов рублей. Компания готова к прохождению осенне-зимнего сезона", - уточнила впоследствии компания в пресс-релизе.
Так же в "Квадре" подчеркнули, что в связи с ранним похолоданием в некоторых регионах Центрального федерального округа компания уже начала подачу тепла на объекты социальной сферы и подготовку к подключению жилого фонда.
Энергокомпания "Квадра" работает в десяти областях Центрального федерального округа — Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской. В состав компании входят 20 электростанций, 278 котельных, тепловые сети общей протяженностью более 5 тысяч километров.