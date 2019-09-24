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РИА Новости
Теплоснабжение

"Квадра" в 2019 году выделила более 6 млрд рублей на подготовку к зиме

19:39 24.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. "Квадра" в 2019 году инвестировала более 6 миллиардов рублей в подготовку теплосетевого комплекса к предстоящему отопительному сезону, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Всего в обновление теплосетевого комплекса, а также ремонт и модернизацию генерирующих объектов "Квадра" в этом году вложила более 6 миллиардов рублей. Компания готова к прохождению осенне-зимнего сезона", - уточнила впоследствии компания в пресс-релизе.

Так же в "Квадре" подчеркнули, что в связи с ранним похолоданием в некоторых регионах Центрального федерального округа компания уже начала подачу тепла на объекты социальной сферы и подготовку к подключению жилого фонда.
Энергокомпания "Квадра" работает в десяти областях Центрального федерального округа — Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской. В состав компании входят 20 электростанций, 278 котельных, тепловые сети общей протяженностью более 5 тысяч километров.
Панорама города Орла
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