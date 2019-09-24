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РИА Новости

Жителя ЛНР приговорили к 12 годам лишения свободы за шпионаж

19:28 24.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛНР
ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
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ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Верховный суд самопровозглашенной Луганской народной республики приговорил жителя ЛНР к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу спецслужб Украины, сообщили РИА Новости в министерстве госбезопасности ЛНР.
"Верховный суд Луганской народной республики приговорил гражданина ЛНР Юрия Мерзлого к 12 годам тюремного заключения за совершение государственной измены в форме шпионажа", - сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.
По данным ведомства, находясь на подконтрольной Киеву территории, Мерзлый был завербован сотрудниками сводной оперативной группы Службы безопасности Украины с дислокацией в городе Лисичанске в качестве агента для осуществления разведывательной деятельности на территории республики. В МГБ заявили, что ему присвоен псевдоним "Умань" и поставлены задачи по сбору и передаче информации военного и социально-экономического характера, а также сведений в отношении конкретных лиц, представляющих интерес для СБУ, в том числе из числа сотрудников правоохранительных органов ЛНР.
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"Кроме того, с целью нанесения ущерба безопасности ЛНР украинской спецслужбой был разработан оперативный замысел по дезинформации органов госбезопасности", - добавили в МГБ ЛНР.
В пресс-службе ведомства заявили, что Мерзлый действовал под контролем и руководством спецслужб Украины и намеренно доводил до сотрудника МГБ ЛНР недостоверные сведения.
Согласно законодательству ЛНР, за сотрудничество с иностранными спецслужбами грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 20 лет с конфискацией имущества.
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