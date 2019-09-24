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РИА Новости
Культура

"Дылду" Кантемира Балагова выдвинули на "Оскар" от России, сообщил источник

19:30 24.09.2019 (обновлено: 23:36 24.09.2019)
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© предоставлено пресс-службой фильма / Liana MukhamedzyanovaКадр из фильма "Дылда"
Кадр из фильма Дылда
© предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российский оскаровский комитет выдвинул фильм "Дылда" Кантемира Балагова на премию "Оскар", сообщил РИА Новости источник в комитете.
Соответствующее решение было принято на заседании во вторник.
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"Дылда" — вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в постблокадном Ленинграде.
Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды: приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы с формулировкой "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".
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