"Дылду" Кантемира Балагова выдвинули на "Оскар" от России, сообщил источник

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российский оскаровский комитет выдвинул фильм "Дылда" Кантемира Балагова на премию "Оскар", сообщил РИА Новости источник в комитете.
Соответствующее решение было принято на заседании во вторник.
"Дылда" — вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в постблокадном Ленинграде.
Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды: приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы с формулировкой "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".