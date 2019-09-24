"Дылду" Кантемира Балагова выдвинули на "Оскар" от России, сообщил источник

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российский оскаровский комитет выдвинул фильм "Дылда" Кантемира Балагова на премию "Оскар", сообщил РИА Новости источник в комитете.

Соответствующее решение было принято на заседании во вторник.

"Дылда" — вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в постблокадном Ленинграде.