Меркель и Трамп на полях ГА ООН обсудили конфликт с Ираном

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН обсудили конфликт с Ираном, а также вопросы торговли, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"На полях Генеральной ассамблеи ООН канцлер Меркель встретилась с президентом США Трампом. В разговоре речь шла о конфликте с Ираном, а также вопросах торговли", - сообщил Зайберт в Twitter.
Ранее СМИ сообщали, что сразу после беседы с Трампом Меркель намерена провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани.
Неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН началась в Нью-Йорке 24 сентября и продлится до понедельника.