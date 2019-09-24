Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T19:25Z
https://ria.ru/20190924/1559083142.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155908/16/1559081633_0:259:3072:1986_1036x0_80_0_0_7ca9780087080895706bbde5371298e8.jpg
РИА Новости

Меркель и Трамп на полях ГА ООН обсудили конфликт с Ираном

19:25 24.09.2019
377
© REUTERS / Guido Bergmann/BundesregierungПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 24 сентября 2019
Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 24 сентября 2019
© REUTERS / Guido Bergmann/Bundesregierung
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН обсудили конфликт с Ираном, а также вопросы торговли, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"На полях Генеральной ассамблеи ООН канцлер Меркель встретилась с президентом США Трампом. В разговоре речь шла о конфликте с Ираном, а также вопросах торговли", - сообщил Зайберт в Twitter.
Ранее СМИ сообщали, что сразу после беседы с Трампом Меркель намерена провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани.
Неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН началась в Нью-Йорке 24 сентября и продлится до понедельника.
Президент США Дональд Трамп перед выступлением на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Вчера, 19:01РИА Новости
Трамп призвал мировых лидеров больше заботиться о своих странах и гражданах
200212
Обсудить 0
Хасан РоуханиДональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНАнгела МеркельГерманияООНИранСШАВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Нетаньяху поддержал Трампа, призвав усилить давление на Иран
РИА
Новости
Иран
В иранском парламенте ответили на обвинения в нападении на саудовские НПЗ
Президент Ирана Хасан Рухани
Роухани и Меркель обсудили ядерную сделку и ситуацию на Ближнем Востоке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган предложил отмечать день солидарности против исламофобии
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что США не собираются вести "бесконечные войны"
Президент США Дональд Трамп перед выступлением на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Трамп призвал мировых лидеров больше заботиться о своих странах и гражданах
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Атака на саудовские НПЗ унизила США, выявив слабость их ПВО, заявил Роухани
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Трамп заявил, что не менял помощь Украине на расследование против Байдена
Канцлер Германии Ангела Меркель
СМИ сообщили о намерении Меркель встретиться с Роухани
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Трамп с трибуны ООН обвинил Иран в нападении на Саудовскую Аравию
Генеральной Ассамблея ООН. 23 сентября 2019
Постпредство при ООН раскритиковало США за невыдачу виз делегации России
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 18 сентября 2018
Генсек ООН призвал продлить СНВ-3
Выставка вооружения в Тегеране, Иран
Иран отверг возможность переговоров по ракетной программе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Украина разрешила США опубликовать содержание разговора Трампа с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
00:51Британский парламент вернется к работе после ее незаконной приостановки
00:46Суд в Москве огласит приговор обвиняемому в краже картины Куинджи
00:43Суд решит вопрос о продлении ареста братьев Магомедовых
00:42Зеленскому захотелось пригласить Трампа на Украину
00:39Джонсон заявил, что у него "очень позитивная политика" в отношении России
00:37Ростуризм подготовит рекомендации по продвижению турпродуктов
Лента новостейМолния