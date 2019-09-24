Меркель и Трамп на полях ГА ООН обсудили конфликт с Ираном

Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 24 сентября 2019

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН обсудили конфликт с Ираном, а также вопросы торговли, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"На полях Генеральной ассамблеи ООН канцлер Меркель встретилась с президентом США Трампом. В разговоре речь шла о конфликте с Ираном, а также вопросах торговли", - сообщил Зайберт в Twitter

Ранее СМИ сообщали, что сразу после беседы с Трампом Меркель намерена провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани.