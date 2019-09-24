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РИА Новости

Росавиация разъяснила правила постановки дронов на учет

19:22 24.09.2019
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© Depositphotos / FesenkoДрон в небе
Дрон в небе
© Depositphotos / Fesenko
Дрон в небе. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Гражданские беспилотные воздушные суда (дроны, квадрокоптеры) уже находящиеся в эксплуатации, нужно будет ставить на учет в течение месяца со вступления в силу соответствующих правил, новые БВС, ввезенные и купленные в РФ после вступления правил учета - в течение 10 дней, рассказал журналистам начальник управления безопасности полетов Росавиации Сергей Мастеров.
Правила учета беспилотников максимальной взлетной массой от 250 грамм до 30 килограммов, произведенных в РФ или ввезенных на ее территорию, правительство утвердило в конце мая. Они вступают в силу с 27 сентября. Полномочия по учету дронов возложены на Росавиацию. Для дронов массой более 30 килограммов предусмотрена процедура регистрации по аналогии с пилотируемыми судами. Правила не распространяются на аппараты, ввозимые иностранцами для участия в соревнованиях по авиамодельному спорту.
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"Из документов требуется заявление с несколькими параметрами, которые в заявлении надо заполнять обязательно. Должна быть фотография беспилотника, который предоставляется на учет. Воздушные суда, которые были куплены до вступления в силу правил учета, по ним заявления должны быть поданы в течение 30 дней. Воздушные суда, которые ввезены в РФ после вступления новых правил, а также изготовленные здесь – по ним нужно подать заявление в течение 10 дней", - сказал Мастеров.
По его словам, заявление для постановки дрона на учет можно будет направить по почте, через экспедицию Росавиации, через портал учета БВС и, примерно с марта 2020 года, через портал госуслуг. Поставить беспилотник на учет сможет любой гражданин РФ, начиная с 14 лет (необходим паспорт), а также юрлицо, поводом для отказа со стороны авиавластей может послужить неправильно заполненное заявление, а также отсутствие фотографии, пояснил Мастеров.
По его оценкам, в стране около 500 тысяч беспилотников в категории, попадающей под необходимость учета. Штрафы за нарушение правил регистрации не предусмотрены, но КоАП предусматривает ответственность за нарушение правил пользования воздушным пространством. По статистике Росавиации, в 2017 году зафиксировано 87 нарушений порядка использования воздушного пространства, в 2018-м уже 124, за истекший период 2019 года – 62.
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"Правил полетов для дронов в чистом виде пока не существует, но есть мысли, что их надо написать. Пока полеты беспилотников подчиняются общим правилам. Также есть возможность использовать дроны для выполнения различных воздушных работ, в частности наблюдения за линейными объектами", - отметил Мастеров, добавив, что беспилотникам будут обязательно присваивать учетные номера, которые нужно будет размещать на корпусе БВС.
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