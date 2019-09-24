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РИА Новости

Представители России рассказали о незаконных действиях экс-акционеров ЮКОСа

19:20 24.09.2019 (обновлено: 19:21 24.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ГААГА (Нидерланды), 24 сен - РИА Новости, Виктория Иванова. Адвокаты, защищающие Россию в Апелляционном суде Гааги, где бывшие мажоритарные акционеры компании ЮКОС оспаривают решения Окружного суда, отказавшего в выплате им РФ 50 миллиардов долларов, рассказали о незаконных действиях экс-акционеров при приобретении и дальнейшем управлении активами компании, говорится в заявлении Международного центра правовой защиты.
"Суду были представлены многочисленные доказательства того, что экс-акционеры ЮКОСа не являлись добросовестными иностранными инвесторами и не осуществляли инвестиции по смыслу Договора к Энергетической Хартии (ДЭХ). Система управления активами ЮКОСа была названа в суде "русским сэндвичем" – сверху располагались контролирующие всех и вся олигархи, посередине – компании-пустышки в так называемых "налоговых гаванях" с ничего не решающими "директорами-импотентами", в самом низу – НК "ЮКОС"", - говорится в коммюнике.
Также отдельно была представлена информация о злоупотреблениях "на инвестиционных конкурсах и залоговых аукционах 1995 и 1996 годов, которые Михаил Ходорковский и его окружение путем сговора и подкупа превратили в фарс, получив контроль над компанией лишь за 3 процента ее реальной цены".
"В частности, суду были представлены доказательства, что еще до запуска залоговых аукционов Ходорковский договорился с Борисом Березовским о том, кто какой госактив заберет под свой контроль (в частности, Б. Березовский обязался не бороться за активы "ЮКОС" при условии, что структуры М. Ходорковского не будут участвовать в аукционе по "Сибнефти")", - отмечают в МПЦЗ.
Как ранее сказал РИА Новости глава центра Андрей Кондаков, адвокаты представили суду 28 видов экономических правонарушений.
Вход в здание нефтяной компании ЮКОС
Вчера, 18:31Радио Sputnik
Адвокат рассказал гаагскому трибуналу о "российском сэндвиче" в деле ЮКОСа
"Яркая компания (ЮКОС) оставила яркий след в истории экономической преступности России", - добавил Кондаков.
Заключительный раунд слушаний по ходатайству бывших мажоритарных акционеров компании ЮКОС об отмене решения Окружного суда Гааги, отказавшего в выплате им Россией 50 миллиардов долларов, начался в понедельник в Апелляционном суде Гааги. Слушания начались в понедельник, продолжились во вторник, а последний день заседаний запланирован на 30 сентября.
В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.
В июне 2015 года во Франции и Бельгии — во исполнение решения третейского суда в Гааге по иску бывших акционеров ЮКОС - был наложен обеспечительный арест на имущество, которое исполнители решения сочли российским.
В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение местного арбитража о взыскании с России 50 миллиардов долларов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС, пояснив, что данное дело не находится в компетенции Гаагского арбитража.
Здание Международного суда ООН в Гааге
23 сентября, 16:25РИА Новости
Представители России назвали пять ошибок гаагского трибунала по делу ЮКОСа
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Окружной суд ГаагиЮКОСРоссияВ мире
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