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РИА Новости

В Белоруссии расследуют дело о подкупе сотрудника при строительстве БелАЭС

19:19 24.09.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРабочие на строительной площадке Белорусской АЭС
Рабочие на строительной площадке Белорусской АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Рабочие на строительной площадке Белорусской АЭС. Архивное фото
МИНСК, 24 сен – РИА Новости. Управление Следственного комитета по Гродненской области Белоруссии расследует уголовное дело о коммерческом подкупе сотрудника представительства "Атомстройэкспорта" при строительстве Белорусской АЭС, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель СК республики Сергей Кабакович.
Ранее СМИ сообщили, что в отношении начальника управления вентиляции и пожаротушения представительства "Атомстройэкспорта" Дмитрия Зиновьева расследуется уголовное дело. РУП "БелАЭС" разместило информацию, согласно которой нарушения при монтаже системы кондиционирования на объектах Белорусской атомной электростанции устранены, а виновные удалены со строительной площадки.
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"В отношении данного лица УСК по Гродненской области действительно расследуется уголовное дело по статье 252 (коммерческий подкуп) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Отмечу, что вменяемые ему деяния связаны с нарушением порядка экономической деятельности", - сказал Кабакович.
По данным следствия, мужчина не являлся должностным лицом, а был сотрудником организации. Как отметил Кабакович, он незаконно получал денежные средства за действия, связанные с ускоренным оформлением документов. К нему применена мера пресечения в виде залога.
Белорусская АЭС строится рядом с городом Островцом в Гродненской области, в 50 километрах от столицы соседней Литвы. Генподрядчик строительства - "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). В соответствии с планами, первый энергоблок станции должен быть введен в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году. В сентябре губернатор Гродненской области Белоруссии Владимир Кравцов рассказал, что в начале 2020 года должен произойти физический пуск первого блока Белорусской АЭС с выдачей энергомощности в сеть.
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БелАЭС (Белорусская АЭС)РосатомБелоруссияВ мире
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