В Белоруссии расследуют дело о подкупе сотрудника при строительстве БелАЭС

МИНСК, 24 сен – РИА Новости. Управление Следственного комитета по Гродненской области Белоруссии расследует уголовное дело о коммерческом подкупе сотрудника представительства "Атомстройэкспорта" при строительстве Белорусской АЭС, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель СК республики Сергей Кабакович.

Ранее СМИ сообщили, что в отношении начальника управления вентиляции и пожаротушения представительства "Атомстройэкспорта" Дмитрия Зиновьева расследуется уголовное дело. РУП "БелАЭС" разместило информацию, согласно которой нарушения при монтаже системы кондиционирования на объектах Белорусской атомной электростанции устранены, а виновные удалены со строительной площадки.

"В отношении данного лица УСК по Гродненской области действительно расследуется уголовное дело по статье 252 (коммерческий подкуп) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Отмечу, что вменяемые ему деяния связаны с нарушением порядка экономической деятельности", - сказал Кабакович.

По данным следствия, мужчина не являлся должностным лицом, а был сотрудником организации. Как отметил Кабакович, он незаконно получал денежные средства за действия, связанные с ускоренным оформлением документов. К нему применена мера пресечения в виде залога.