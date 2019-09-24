В иранском парламенте ответили на обвинения в нападении на саудовские НПЗ

НУР-СУЛТАН, 24 сен - РИА Новости. Иран объявит, если примет решение нападать на какую-либо страну, сказал заместитель председателя иранского парламента Масуд Пезешкиан журналистам на полях четвёртого совещания парламентов стран Евразии в Нур-Султане.

"Это обычные обвинения со стороны этих стран. И я твёрдо вам скажу, что за этими атаками не стоял Иран никогда, мы не будем так поступать. Если мы когда-нибудь примем решение нападать на кого-нибудь, объявим", - сказал Пезешкиан, отвечая на вопрос о совместном заявлении Франции, Великобритании и Германии, в котором страны осудили нападение Ирана на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

"Не нужно скрывать, что Иран, сильная страна, никогда за последние годы, за последние века не нападал ни на какую страну. Все, что у нас есть, мы только для обороны будем использовать", - сказал он.

На вопрос о возможном влиянии санкций США он отметил, что президент США Дональд Трамп использовал все инструменты, которые были возможны. "Это приведёт к тому, что они поймут в конце концов, что никакие из этих инструментов не могут воздействовать на иранский народ. По нашему убеждению, времена одностороннего подхода уже закончились. Американцы хотят путём нажима и давления любые другие страны (заставить - ред.) действовать по своей воле", - сказал Пезешкиан.

Он заявил, что "все понимают, что американцы сели за стол переговоров и достигли соглашения с нами". "И любому человеку сразу понятно, что после долгих переговоров, после этих сложных договорённостей никто одной подписью не выйдет из этих соглашений", - подчеркнул он.

"Мы глубоко убеждены, что и любые другие страны должны действовать каким-то образом против этих решений, потому что это бесчеловечные шаги, которые предпринимают американцы", - добавил он.