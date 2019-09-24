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РИА Новости

Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в Германию

19:15 24.09.2019 (обновлено: 23:57 24.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВыдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Депутата немецкой Свободной демократической партии Рената Альт возмутило, что Берлин выдает жителям Донбасса с российскими паспортами визы в Германию.
Как отмечает издание Bild, немецкие власти не делают различий между обычными паспортами и выданными жителям Донбасса. Это позволяет жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать шенгенские визы. Всего с начала выдачи российских документов в Донбассе немецкие визы получили более 100 тысяч россиян.
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"Канцлер (Ангела Меркель) и глава МИД (Хайко Маас) в воскресных речах воспевают поддержку украинского правительства. Но при этом, похоже, без проблем можно клеить визу в российский паспорт, выданный на востоке Украины", — цитирует издание депутата.
Альт заявил, что подобным образом правительство Германии подрывает процесс деэскалации ситуации в Донбассе.
В апреле Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям непризнанных ДНР и ЛНР. По словам президента, этот вопрос носит исключительно гуманитарный характер и Россия не хочет создавать проблем для украинских властей, однако ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит все границы.
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Менее чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Документы принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей. По состоянию на начало сентября российские паспорта получили более 15 тысяч жителей ДНР.
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Популярные комментарии
"Депутата немецкой Свободной демократической партии Рената Альт возмутило...". Свобода и демократия значит? Господин Альт видимо по ошибке в эту партию попал. В ту которую он бы хотел- опоздал. Лет на 80.
24 сентября, 20:03
прпавел рябышев
4590003
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