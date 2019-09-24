Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в Германию

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Депутата немецкой Свободной демократической партии Рената Альт возмутило, что Берлин выдает жителям Донбасса с российскими паспортами визы в Германию.

Как отмечает издание Bild , немецкие власти не делают различий между обычными паспортами и выданными жителям Донбасса. Это позволяет жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать шенгенские визы. Всего с начала выдачи российских документов в Донбассе немецкие визы получили более 100 тысяч россиян.

"Канцлер (Ангела Меркель) и глава МИД (Хайко Маас) в воскресных речах воспевают поддержку украинского правительства. Но при этом, похоже, без проблем можно клеить визу в российский паспорт, выданный на востоке Украины", — цитирует издание депутата.

Альт заявил, что подобным образом правительство Германии подрывает процесс деэскалации ситуации в Донбассе.

В апреле Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям непризнанных ДНР и ЛНР. По словам президента, этот вопрос носит исключительно гуманитарный характер и Россия не хочет создавать проблем для украинских властей, однако ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит все границы.